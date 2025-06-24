Ünlü döner zincirine 2. Dalga operasyon! Eş zamanlı baskın yapıldı

Şirket yetkililerinin hem bireysel hem de kurumsal hesapları üzerinden FETÖ bağlantılı kişilere düzenli para transferi yaptıkları tespit edildi! Bu ödemelerin bağış, kar payı veya hisse bedeli gibi adlandırıldığı ortaya çıktı.

MASAK TEK TEK İNCELEDİ

Ekol TV muhabiri Dilek Yaman Demir'in haberine göre aralarında KHK ile kamu görevinden ihraç edilen asker, öğretmen ve bürokratların da olduğu kişilere para transferleri yapıldı. MASAK, 74 Maydonoz Döner şubesini inceledi.

İŞTE OPERASYON YAPILAN ŞEHİRLER

İstanbul merkezli olarak Aydın, Balıkesir, Denizli, Bursa, Kocaeli, Eskişehir ve İzmir’de gerçekleştirilen ikinci dalga operasyon kapsamında 44 şüpheli mevcutlu, 19 şüpheli ikmalen olmak üzere toplam 63 kişi hakkında işlem yapıldı. Yurtdışında bulunan 3 şüpheli için ise ayrı süreç başlatıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Yetkililer, soruşturmanın finansman zinciri ve illegal ortaklık ağı yönünden genişletilerek sürdüğünü belirtti.