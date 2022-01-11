Ünlü iş adamı Doğan Şahin hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı Doğan Şahin 91 yaşında yaşamını yitirdi. Büyükada’nın ‘ihtiyar delikanlısı’ olan Doğan Şahin vapurla adaya gelenleri Jet ski ile ilk o karşılardı. Ailesi ‘artık sonsuzluğa açıldı’ cümlesi ile jet ski kullanırken fotoğrafı ile ölüm ilanını paylaştı. Şahin, Türkiye’nin köklü kurumlarından Hacı Bekir Lokumları’nın yönetim Kurulu Başkanı’ydı.

Doğan Şahin 2012 yılında NTV’ye yaptığı açıklamada ‘Gün aşırı bu jetle çıkarım. Eskiden yüzüyordum işte onun yerine. Kışın ise cumartesi, Pazar deniz 6 derece falan olur ama ben yine de o ıslak elbiseyi giyer çıkarım. O vücuda bir hareket verir. Sabahları biraz idman yaparım’ ifadelerini kullanmıştı.

Doğan Şahin’in sahibi olduğu firmanın kökeni 1777’de İstanbul Bahçekapı’da açılan dükkana kadar uzanıyor. Hatta dedesi 1873’de Osmanlı Devleti’nin ilk markasını oluşturdu. Doğan Şahin ilerleyen yaşına rağmen spordan hiç vazgeçmedi. 1961’de Manş Denizi’nin yüzerek geçen ilk Türk Vatandaşıydı. Doğan Şahin’in cenazesi Teşvikiye Cami’nde kılınan namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi.





