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Ünlü iş insanı Özer Sezer Susesi hayatını kaybetti

EKONOMİ HABERLERİ  | 24.02.2020 11:28 | Son Güncelleme

Ünlü PEREJA kolonyalarını üreten PEREJA İleri Kimya Sanayi'nin Yönetim Kurulu Başkanı Özer Sezer Susesi hayatını kaybetti.

Ünlü iş insanı Özer Sezer Susesi hayatını kaybetti

Önceki gece İstanbul'da bir otelde oğlu Anıl Susesi'nin Fatma Girik'in yeğeni Ecem Fatma Girik ile evlendiren Özer Sezer Susesi düğünden kısa bir süre sonra kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Özer Sezer Susesi'nin nikah töreninin hemen ardından kalp krizi geçirmesi üzerine düğün sona erdirildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Susesi kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

CENAZE TÖRENİ BUGÜN

Özer Sezer Susesi için bugün sabah 09.30'da ilk olarak İstanbul Florya Camii'nde helallik alınacak, cenaze ardından Edirne’ye getirilecek. Özer Sezer Susesi için Eski Camii’de öğle namazında cenaze töreni düzenlenecek. Susesi, cenaze töreninden sonra Edirne Yeniimaret Bademlik Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

KURULUŞU BİR ASRA DAYANIYOR

Kuruluşu bir asra dayanan Pereja İleri Kimya Sanayi AŞ kolonya, parfüm, vücut spreyi, oda ve kumaş spreyi gibi kokulu ürünlerin yanı sıra sabun, şampuan, vücut losyonu kişisel bakım ve kozmetik ürünleri üretimi yapıyor.

Şirketin internet sitesinde yer alan bilgilere göre Türkiye'nin ilk limon kolonyası markasına adını veren şirketin Türkiye'de Sandy markası ile ilk sıvı sabunu ürettiği de belirtiliyor.

Pereja kendi markalarının dışında Chakra, Beymen, LCW, English Home, Bella Maison, Mavi Jeans, Defacto, BİM, ŞOK, A101 gibi pek çok ulusal ve uluslararası markanın ürünlerini de geliştiriyor veya üretiyor.

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Anahtar Kelimeler:
PEREJA kolonyaları, Özer Sezer Susesi,

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