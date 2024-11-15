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Ünlü isimler ve fenomenler gözaltına alınmıştı! Bakan Şimşek'ten yasa dışı bahis açıklaması... Milyonlarca lira bloke edilmiş

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
15.11.2024 10:49
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Son dakika... Geçen günlerde aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil'in de bulunduğu ünlü isimler ve sosyal medya fenomenleri yasa dışı bahis nedeniyle gözaltına alınmıştı. Konu Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşerken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. Bakan Şimşek, "2023 yılında yasa dışı bahisle ilgili bloke ettiğimiz işlem tutarı 644 milyon TL'dir" dedi.

Ünlü isimler ve fenomenler gözaltına alınmıştı! Bakan Şimşek'ten yasa dışı bahis açıklaması... Milyonlarca lira bloke edilmiş

Son dakika... İstanbul’da yasa dışı bahis reklamı ve teşvikinde bulunduğu tespit edilen, Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç’ın ve sosyal medya fenomenlerinin de aralarında bulunduğu 23 kişiye yönelik yürütülen soruşturma Türkiye gündemine bomba gibi düşmüştü.

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"2023 YILINDA BLOKE ETTİĞİMİZ İŞLEM TUTARI 644 MİLYON TL'DİR"

Türkiye gündeminin önemli konuları arasında yer alan yasa dışı bahisle ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten dikkat çeken bir açıklama geldi. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığın 2025 yılı bütçe görüşmelerinde açıklamalarda bulunan Bakan Şimşek, "2023 yılında yasa dışı bahisle ilgili bloke ettiğimiz işlem tutarı 644 milyon TL'dir" dedi.

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"YASA DIŞI BAHİS VE KUMARLA MÜCADELEMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ"

Bakan Şimşek konuyla ilgili olarak açıklamasının devamında, "Önümüzdeki dönemde suç gelirlerinin aklanmasını önlemek amacıyla yasa dışı bahis ve kumarla mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek'in açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"Uyguladığımız programla dış kırılganlıkların azaltılması ve makro finansal istikrarın güçlendirilmesinde önemli mesafe katettik. İlave rezerv birikimini sağlamak ve dış borç sürdürülebilirliğini güçlendirmek için cari açığın milli gelire oranını yüzde 2'nin altında tutmayı hedefliyoruz.

"FİYATLARI ENFLASYON HEDEFİYLE UYUMLU OLARAK BELİRLEYECEĞİZ"

Dış finansmana erişim iyileşiyor. TL'ye talep artıyor, rezervler ve makro finansal istikrar güçleniyor. 2023 Mayıs'a göre swap hariç net rezerv 106 milyar artmıştır. Bu artışın yaklaşık yüzde 75'i yurt içi portföy tercihlerinden kaynaklanmıştır.

Para politikasına hassasiyeti yüksek olan temel mallarda enflasyon düşüşü daha belirginken, dünyada olduğu gibi bizde de hizmetlerde atalet yüksek seyrediyor. Bütçe imkanlarının elverdiği ölçüde yönetilen ve yönlendirilen fiyatları enflasyon hedefiyle uyumlu olarak belirleyeceğiz.

GELECEK YILIN İKİNCİ YARISINI İŞARET ETTİ: TOPARLAMA ÖNGÖRÜRÜYORUZ

Büyümedeki dengelenme öngörülerimiz doğrultusunda devam ediyor. Enflasyondaki düşüş ve destekleyici küresel koşullarla birlikte, gelecek yılın ikinci yarısından itibaren ekonomik aktivitede göreli bir toparlanma öngörüyoruz.

Kamu maliyesi alanındaki kamu ihale reformu taslağı ve KİT yönetişim reformuna ilişkin çalışmalarımızı parti grubumuza sunduk. Gelir politikalarında hedefimiz vergi adaletini daha da güçlendirmek ve dolaysız vergilerin payını artırmak.

"KAYIT DIŞI EKONOMİYLE MÜCADELEDE KARARLIYIZ"

Ülkemizde vergi yükünün yüksek olduğu algısı gerçeği yansıtmıyor. Kayıt dışı ekonomiyle mücadelede kararlıyız. Fiyat istikrarının sağlanması için ne gerekiyorsa yapacağız.

Rekabet gücünü ve büyüme potansiyelini artıracak tüm alanlarda yapısal reformlara hız vereceğiz"

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Anahtar Kelimeler:
Mehmet Şimşek Mehmet Ali Erbil Serdar Ortaç bahis hazine ve maliye bakanı
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