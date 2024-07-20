Ünlü marka şokta! Bir iş insanı daha denizde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi!

Sıcak hava dalgası ülkenin genelinde etkili olurken bu yaz peş peşe denizde kalp krizi haberleri gelmeye devam ediyor. İş insanı Çetin Özataç, gazeteci İsmail Küçükkaya'nın annesi Halise Küçükkaya'nın ardından ünlü bir şarap markasının kurucusu Yasin Tokat da tatil için gittiği Aydın Kuşadası'nda denizde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan ve tedavi altına alınan iş adamından acı haber geldi.

DENİZDE YÜZERKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Denizlili iş adamı Yasin Tokat, tatil amacıyla gittiği Aydın'ın Kuşadası ilçesi Güzelçamlı tatil beldesinde yüzdüğü esnada kalp krizi geçirdi. Tokat'ın fenalaştığını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Sağlık ekipleri tarafından Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Tokat, buradaki müdahalelerin ardından Söke Devlet Hastanesine nakil edildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Tokat'ın doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

Tokat, ünlü Pamukkale Şarapları'nın kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı'ydı.