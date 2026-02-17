Ünlü mekanların sahibi Hakan Tunçelli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında operasyonlar sürüyor.

25 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında, "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırmak" suçlarından gözaltı kararı verildi.

ÜNLÜ MEKANLARIN SAHİBİ DE GÖZALTINA ALINDI

Şu ana kadar 25 şüpheliden 17'si eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı. Gözaltı listesinde ise birçok ünlü isim yer aldı. Listede dikkat çeken isimlerden biri de Hakan Tunçelli oldu.

Galia Bodrum ve Terzi adlı mekanların sahibi olan Hakan Tunçelli yapılan operasyonda gözaltına alındı.