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  4. Ünlü restoranda skandal! Yemeğin içinden öyle bir şey çıktı ki gözlerine inanamadılar! O anları böyle kayda aldılar, "Bana mikrop bulaşmış olabilir mi?"

Ünlü restoranda skandal! Yemeğin içinden öyle bir şey çıktı ki gözlerine inanamadılar! O anları böyle kayda aldılar, "Bana mikrop bulaşmış olabilir mi?"

Deniz Işık Deniz Işık Mynet Finans Editörü
10.05.2024 09:42
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Ünlü bir restoranda yemek yemek isteyen çift hayatlarının şokunu yaşadı. Yemeklerinin içinden çıkan madde sonrasında çift soluğu restoranın mutfağında aldı. Konuyla ilgili tutanak tutuldu. Yemeğinden sigara izmariti çıkan çift restoranın mutfağına durumu bildirdi. Mekanın yetkilileri, 'Zararlı alışkanlığı olan çalışanımız yok' diyerek suçlamaları reddetti.

Ünlü restoranda skandal! Yemeğin içinden öyle bir şey çıktı ki gözlerine inanamadılar! O anları böyle kayda aldılar, "Bana mikrop bulaşmış olabilir mi?"

İstanbul'un en ünlü restoranlarından birinde skandal bir olaya imza atıldı. Yemek siparişi veren çift tabakta gördüğü sigara izmaritiyle neye uğradığını şaşırdı. Mutfaktaki yetkililer başta iddiaları reddetse de olayla ilgili tutanak tutuldu. Restorandan kendilerine dönüş olmadığını söyleyen mağdur çift tazminat davası açacaklarını söyledi.

Skandal çok ünlü bir mekanda yaşandı. Çift masaya mantarlı tavuk siparişi verdi. Yemek yerken çatala tuhaf bir cisim takıldı. Çift kısa süre sonra tabaklarında sigara izmariti buldu.

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RESTORAN SUÇLAMALARI REDDETTİ

Yemeğinden sigara izmariti çıkan çift restoranın mutfağına durumu bildirdi. Mekanın yetkilileri, 'Zararlı alışkanlığı olan çalışanımız yok' diyerek suçlamaları reddetti. Olayın ardından tutanak tutuldu.

İzmarit mağduru Eray Üner yaşadıklarını böyle anlattı:

"Yemekten sigara izmariti çıktık, şok olduk. Eşim de şok oldu. Hatta, 'Bana mikrop bulaşmış olabilir mi?' dedi. Mutfağa girince bir daha şok olduk. O kadar kötü, o kadar berbat, pis, kirli... Mutfakta muhtemelen sigara içildiği ve yemeğe düştüğüne inanıyorum." dedi.

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TAZMİNAT DAVASI AÇACAKLAR

Üner, "Bizden olamaz' dediler ama düzenlediğimiz tutanakla kabul ettiler." dedi. Restorandan henüz bir dönüş almadıklarını söyleyen Üner, tazminat davası açacaklarını söyledi.

Mutfaktaki yetkililer ise, "İmkanı yok. Mutfakta sigara içme gibi bir lüksümüz yok. Gelen malzemede bir şey vardır yani. Bunu açıklayacak bir durum yok, fotoğraflarını çekip merkezimize ileteceğiz. Sorumluluk kime aitse tutanak tutulacak" açıklamasını yaptı.

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