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Köklü su markası zam yaptı! Yeni fiyatlar belli oldu

İBB iştiraki Hamidiye Kaynak Suları AŞ, eylül ayı itibarıyla su fiyatlarını yeniden artırdı. Yeni tarifeyle 19 litrelik iadeli damacana su 170 liraya yükselirken, farklı ürün gruplarında da yüzde 1,85 ile yüzde 13,33 arasında değişen zamlar yapıldı.

Köklü su markası zam yaptı! Yeni fiyatlar belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) iştiraklerinden Hamidiye Kaynak Suları AŞ, ürünlerinin satış fiyatlarında yeni düzenlemeye gitti. Şirketin yayımladığı yeni tarifeyle birlikte Hamidiye Su ücretlerine yüzde 13,33’e kadar zam uygulandı.

Eylül ayı itibarıyla yürürlüğe giren yeni fiyat listesinde, farklı ambalaj ve ürün gruplarındaki su ücretleri değişti.

Köklü su markası zam yaptı! Yeni fiyatlar belli oldu 1

19 LİTRELİK DAMACANANIN FİYATI 170 LİRAYA ÇIKTI

Yeni tarifede aynı marka iadeli 19 litrelik damacana suyun fiyatı 150 liradan 170 liraya yükseldi. Böylece söz konusu üründe yüzde 13,33 oranında artış gerçekleşti.

Farklı marka iadeli 19 litrelik damacana suyun fiyatı ise 170 liradan 190 liraya çıkarıldı. Bu ürünün fiyatındaki artış oranı yüzde 11,76 oldu. Damacana iadesiz 19 litrelik suyun fiyatı da 240 liradan 260 liraya yükselirken zam oranı yüzde 8,33 olarak gerçekleşti.

Cam damacana iadeli suyun satış fiyatı ise 180 liradan 200 liraya çıkarıldı. Bu üründeki fiyat artışı yüzde 11,11 olarak kayıtlara geçti.

Köklü su markası zam yaptı! Yeni fiyatlar belli oldu 2

PET ŞİŞE SU FİYATLARI DA ARTTI

Yeni düzenlemeyle beşer litrelik 4 pet şişe su, 12'li 1,5 litre pet şişe su, 24'lü 0,5 litre pet şişe su ile 24'lü 0,33 litrelik pet şişe suyun fiyatı da değişti. Söz konusu ürünlerin fiyatı 216 liradan yüzde 1,85 zamla 220 liraya yükseldi.

Hamidiye Su’da yeni fiyat tarifesi eylül ayı itibarıyla uygulanmaya başladı. Şirket, su ücretlerinde bundan önceki son zammı ise 20 Ocak'ta yüzde 25'e varan oranda gerçekleştirmişti.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Zam Damacana su ibb
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