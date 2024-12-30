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'Ünlülerin kebapçısı' diye biliniyordu... Kebapçı Fiko ve Nadir Metal'in CEO'su Burak Yakın gözaltına alındı

30.12.2024 06:54
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İstanbul'da organize bir suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında 'Ünlülerin kebapçısı' olarak bilinen Kebapçı Fiko'nın sahibi Fikret Ocakbaşı ve Nadir Metal Rafineri AŞ CEO Burak Yakın'ın da gözaltına alındığı öğrenildi. Nadir Metal, 20 milyar lirayı aşan cirosu ile Türkiye'nin en büyük 500 sanayi şirketi listesinde ilk 50'de yer alıyor. Öte yandan söz konusu haberler sonrası Saygınlar Kıymetli Madenler AŞ.'den yazılı bir açıklama geldi.

'Ünlülerin kebapçısı' diye biliniyordu... Kebapçı Fiko ve Nadir Metal'in CEO'su Burak Yakın gözaltına alındı

İstanbul'da ünlü iş insanlarına gözaltı. Aralarında Nadir Metal Rafineri AŞ CEO'su Burak Yakın ve Fiko Ocakbaşı kurucusu "Kebapçı Fiko" Fikret Aydoğdu'nun olduğu 51 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 51 kişinin kapsadığı soruşturmada şu ana kadar 33 kişi gözaltına alındı. İşte detaylar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı operasyon düzenlendi.

'ÜNLÜLERİN KEBAPÇISI' FİKO OCAKBAŞI'NIN SAHİBİ GÖZALTINDA

Habertürk'te yer alan habere göre; düzenlenen operasyon kapsamında 'ünlülerin kebapçısı' olarak bilinen ünlü kebap restoranı Fiko Ocakbaşı'nın sahibi Fikret Aydoğdu'nun da gözaltına alındığı öğrenildi.

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ARALARINDA NADİR METAL'İN CEO'SU DA VAR

Gözaltına alınan isimler arasında, İstanbul Sanayi Odası'nın en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 21 milyarı bulan cirosu ile ilk 50'de yer alan Nadir Metal'in CEO'su Burak Yakın da yer aldı.

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'BURAK YAKIN'IN BİLGİSİNE BAŞVURULDU'

Bu operasyonun ardından Burak Yakın'ın sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı olduğu Saygınlar Kıymetli Madenler AŞ, yazılı bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada "İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından, Saygın Kıymetli Madenler’in sahibi ve CEO’su Burak Yakın’ın sürmekte olan bir soruşturma kapsamında bilgisine başvurulmuştur. Soruşturmanın devam etmekte olduğu bir aşamada kaynağı belirsiz ve asılsız söylentilere kulak verilmemesini rica ederiz. Soruşturma makamlarının tarafımıza bilgi aktarımı söz konusu olduğunda daha sağlıklı bilgi verebileceğimizi belirterek saygılar sunarız."

Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Kebapçı İstanbul
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