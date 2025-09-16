FİNANS

Uraloğlu duyurdu! ÖTV'si sıfıra indirilmiş yakıt desteği

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, balıkçılık faaliyetlerine 2004 itibarıyla uygulanan ÖTV'si sıfıra indirilmiş yakıt desteği kapsamında 1,8 milyon ton ve 4,7 milyar lira destek sağlandığını bildirdi. Uraloğlu, ""ÖTV'si sıfıra indirilmiş yakıt işlemlerinin başladığı tarihten bugüne kadar tüm gemilere verilen 18,4 milyar lira desteğin 4,7 milyar lirası, balıkçılık faaliyetleri gösteren gemilere yapıldı" ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından balıkçılık sektörüne dair hazırlanan, güncel istatistiklere ilişkin açıklama yaptı. Türk deniz filosunun gücüne dikkati çeken Uraloğlu, "Ülkemiz gemi sicillerine kayıtlı 46 bin 676 ticari gemi ve su aracının yüzde 46'sı yani 21 bin 665'i, balıkçılık faaliyetlerinde kullanılıyor. 2017'de 279 olan 150 gros ton ve üzeri balıkçılık gemisi sayımız, bugün yüzde 65'lik artışla 460'a ulaştı. Türk bayrağı altında çalışan bu gemilerimize, her yıl düzenli olarak sörvey yapıyor, uygun gemilere Denize Elverişlilik Belgesi düzenliyoruz. Böylece, balıkçılarımızın can ve mal emniyetini, garanti altına alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu duyurdu! ÖTV si sıfıra indirilmiş yakıt desteği 1

Uraloğlu, 2025 yılında yayımlanan "Gemiadamları ve Kılavuz Kaptanlar Eğitim ve Sınav Yönergesi"nde gerçekleştirdikleri bazı düzenlemelerle, balıkçı gemilerinde istihdamı artırmayı hedeflediklerine işaret etti. Düzenlemeyle kabotaj sefer bölgesinde sınırlandırılmak kaydıyla, tüm yeterliklerde bulunan gemi insanlarının, ticari gemilerdeki hizmetleriyle denizde emniyet sertifikalarını yenileyebildiğini aktaran Uraloğlu, yine mevcut yeterliklerini değiştirmek zorunda kalmadan balıkçı gemilerinde de çalışmaya devam edebildiklerini vurguladı. Örnek olarak kabotaj ve liman seferinde bulunan acente botlarında, ticari yatlarda, yük gemilerinde çalışan gemi insanlarının, yeterlik değişimine gerek kalmadan balıkçı gemilerinde de çalışabildiğinin altını çizen Uraloğlu, bu sayede balıkçı gemilerinde istihdam edilecek gemi insanı kaynağının da artacağını öngördüklerini kaydetti.

"BALIKÇILARIMIZ DAHA GENİŞ ALANDA AVLANABİLECEK"

Balıkçıların ÖTV'si sıfıra indirilmiş yakıt desteğinden de yararlandığını hatırlatan Uraloğlu, "Balıkçı gemilerimizin de faydalandığı ÖTV'si sıfıra indirilmiş yakıt uygulamasının başladığı 1 Ocak 2004 tarihinden bugüne kadar, Türk Uluslararası Gemi Sicili veya Milli Gemi Sicili'ne kayıtlı gemilere verilen 7,3 milyon ton yakıt desteğinin yaklaşık 4'te 1'i olan 1,8 milyon tonu, balıkçılık faaliyetleri gösteren gemilere verildi. Yine ÖTV'si sıfıra indirilmiş yakıt işlemlerinin başladığı tarihten bugüne kadar tüm gemilere verilen 18,4 milyar lira desteğin 4,7 milyar lirası, balıkçılık faaliyetleri gösteren gemilere yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Uraloğlu duyurdu! ÖTV si sıfıra indirilmiş yakıt desteği 2

Uraloğlu, geçen yıl yapılan yönetmelik değişikliğiyle, Bandırma ve İskenderun gibi bazı limanların idari sorumluluk sahasında yer alan demirleme bölgelerinin balıkçılığa açıldığını değinerek, böylece balıkçıların daha geniş alanlarda faaliyet gösterebildiğini bildirdi.

İstanbul Bölge Liman Başkanlığı idari sınırlarında, Marmara Denizi'nde drift sahalarında yapılan yeni düzenlemelerle, balıkçı teknelerinin faaliyet alanının genişletildiğini de hatırlatan Uraloğlu, "Marmara Denizi’nde bekleyen gemilerin Ambarlı ve Yalova'daki belirli demirleme sahalarına yönlendirilmesiyle, balıkçılara daha geniş bir alan bıraktık. Bu sayede Marmara Denizi'nin daha büyük bir kısmında balıkçılarımız avlanabilecek." ifadelerini kullandı.
