Ürdün’den dikkat çeken petrol kararı: Tamamını ithal ediyor! Küresel fiyatları yükselse bile…

Ürdün hükümeti tarafından taşımacılık sektöründeki grevi araştırmak amacıyla kurulan komite yeni bir kararı duyurdu. Amman-Akabe arasındaki konteyner nakliye ücretlerinin, ton başına 630 dolardan 704 dolara çıkarıldığı belirtilen açıklamada, küresel fiyatlar yükselse bile ülkedeki petrol fiyatlarının artırılmayacağı kaydedildi.

Ülkenin resmi haber ajansı Petra'da yayınlanan açıklamada ayrıca tüm petrol türevleri için küresel olarak düşüş yaşanması durumunda ülkede de aynı hızda fiyat düşüşünün devam edeceği ifade edildi.

ÜRDÜN'DE PETROL VE TÜREVLERİNDEKİ FİYAT ARTIŞI

Doğal kaynakları olmadığı için enerjide dışarıya bağımlı olan Ürdün, ham petrolün neredeyse tamamını ithal ediyor. Bu sene, Ürdün'deki petrol türevlerinin fiyatları, benzeri görülmemiş seviyelere ulaştı. Hükümet ise bu durumu ham petrol fiyatlarındaki küresel artışa bağladı.

Yakıt fiyatlarını takip eden "Thefuelprice" sitesinin verilerine göre, Arap dünyasında petrol türevleri fiyatlarında Lübnan, Suriye ve Filistin'den sonra Ürdün dördüncü sırada yer alıyor.

Ürdün'deki Petrol Türevleri Fiyatlandırma Komitesi, kasım ayında 1 litre dizelin fiyatını 860 filsten (1,21 dolar) 895 filse (1,26 dolar) çıkarmayı kararlaştırmıştı. Komite ayrıca 90 oktan benzinin 10 filslik zamla 920 filse (1,29 dolar); 95 oktanın 15 fils zamla 1170 filse (1,64 dolar) yükselmesi yönünde karar almıştı.

Ürdün'deki petrol türevlerinin fiyatları 2020'den bu yana yüzde 29 ila 36 arttı. Bu artıştan sadece yerli üretimi tüp gazlar etkilenmedi.



