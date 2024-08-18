Üretici maliyetleri düşürmek için çözüm üretti: 'Hasat filesi' çiftçinin çaresi oldu!

Çiftçi, artan mazot fiyatları ve yükselen enflasyon altında ezilirken bazı çiftçiler ürünlerini çöpe dokuyor ya da tarlasında vatandaşa bedavaya veriyor. Çiftçi zor bir dönemden geçerken Karadeniz'in en önemli tarım ürünü fındık üreticisi de artan maliyetlerle mücadele etmeye devam ediyor.

3 yıl önce 20 dönümlük fındık bahçesi için hasat filesi yöntemini kullanan Hamit Kırbaş Alioğlu, bu yöntem ile maliyetleri düşürdüğünü aktardı.

Alioğlu, "Fileyle hasat sayesinde işçi maliyetlerimiz düştü, ürün kalitemiz arttı. 50 bin lira olan masrafımız, 5-6 bin liraya kadar düştü. Hasat öncesi bahçedeki yabancı otları temizleme işlemi bu sistem sayesinde bir defaya iniyor, ayrıca benzin masrafında da tasarruf ediyorum. Eşimle birlikte gerekirse hiç işçi almadan hasat yapabiliyoruz. Fındığım file sayesinde zarar görmeden kurumuş halde toplanıyor" ifadelerini kullandı.

MASRAFLAR DÜŞTÜ

Hasat filesi kullanan üreticilerden Ali Yılmaz da "Yevmiyelerin 1200-1300 lira olduğu bu dönemde file sistemi uzun vadede büyük tasarruf sağlıyor. 8 ton fındık toplanan bir dönemde 300 bin lira yevmiye ödemektense 200 bin lira masrafla 30-35 dönümlük tarlayı fileyle kurtarmak mümkün. Fileyi ağustos başında seriyoruz ve eylül ortasına kadar kaldırmıyoruz" dedi.

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