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Üreticilere kritik 'çay' uyarısı! 'Aşırı hasat...'

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü, ikinci sürgün yaş çay alımlarına günlük 10 bin ton seviyelerinde devam edildiğini ve fabrikalarda iki günlük üretimi karşılayacak stok seviyeye yaklaşıldığını bildirdi.

Üreticilere kritik 'çay' uyarısı! 'Aşırı hasat...'

ÇAYKUR'dan üreticilere günlük alım limitlerinin üzerinde aşırı çay hasadı yapılmaması uyarısı!

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada, sağlıklı üretim yapılabilmesi için bu stokların eritilmesinin zorunlu hale geldiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

Üreticilere kritik çay uyarısı! Aşırı hasat... 1

"Henüz ikinci sürgün döneminin ortasına dahi gelinmemiş olup, bahçelerinizdeki alın teri olan ürünleriniz de tazeliklerini korumaktadır. Bu nedenle herhangi bir aksaklığa sebebiyet vermemek adına acele etmeden ve günlük alım limitlerinin üzerinde aşırı çay hasadı yapmadan devam etmenizi rica ediyoruz."

ÇAYKUR'un fabrika kapasitelerinin sürgün boyunca üreticilerin ürünlerini almaya yetecek düzeyde olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Yalnızca günlük kapasite koşullarına riayet edilmesi gibi bir zorunluluğumuz söz konusu olup, bu durum hepimizin malumudur." ifadeleri kullanıldı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Çaykur hasat
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