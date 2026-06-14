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Üreticinin yüzünü güldüren gelişme: Saman ucuzladı

Hububat hasadıyla kaba yem fiyatları geriledi. Samanın kilogram fiyatı yaklaşık yüzde 50 düşerken, çiğ süt üretim maliyeti de azaldı.

Üreticinin yüzünü güldüren gelişme: Saman ucuzladı

Hububat hasadının başlamasıyla birlikte piyasaya giren yoğun kaba yem arzı, saman başta olmak üzere kaba yem fiyatlarında büyük bir düşüşü beraberinde getirdi. Dönemlik üretim fazlalığı nedeniyle bazı kaba yem kalemlerindeki aylık gerileme yüzde 50’yi buldu.

Tüm Süt, Et ve Damızlık Sığır Yetiştiricileri Derneği (TÜSEDAD) Maliyet Komisyonu verilerine göre, nisan ayında kilogramı 14,70 lira olan yonca kuru otu, yüzde 8’lik düşüşle 13,5 liraya geriledi. Aynı dönemde mısır silajının kilogram fiyatı da yüzde 7,8 azalarak 4,5 liraya indi.

Üreticinin yüzünü güldüren gelişme: Saman ucuzladı 1

SAMAN FİYATLARI YARI YARIYA GERİLEDİ

Hasat döneminin etkisiyle en keskin fiyat düşüşü samanda yaşandı. Nisan ayında kilogramı 10,03 lira olan hasıl kuru otun fiyatı, mayıs ayında yüzde 24 azalarak 8,08 liraya düştü. Samanın kilogram fiyatı ise nisana kıyasla yaklaşık yüzde 50 oranında gerileyerek 3,5 liraya kadar indi.

Türkiye Ürün İhtisas Borsası (TÜRİB) Elektronik Ürün Senedi (ELÜS) piyasasında mayıs ayında 14,6 liraya kadar yükselen arpanın kilogram başına ortalama fiyatı, haziranın ilk haftasında 12,5 liraya kadar gerilese de haftalık kapanışını 12,64 liradan gerçekleştirdi.

Üreticinin yüzünü güldüren gelişme: Saman ucuzladı 2

FABRİKA YEMLERİNDEKİ ARTIŞ DURDURULAMIYOR

Kaba yem fiyatlarında hasat kaynaklı düşüşler yaşansa da hazır fabrika yemlerindeki fiyat artışları hız kesmeden devam etti. Son bir ay içerisinde yüzde 21 HP süt yeminin kilogram fiyatı 19,43 liradan 20,40 liraya yükseldi. Düve-besi geliştirme yeminin kilogramı 17,83 liradan 19,20 liraya, buzağı başlangıç yeminin kilogramı ise 19,79 liradan 21,33 liraya çıktı.

ÇİĞ SÜT ÜRETİM MALİYETİ 1,04 LİRA AZALDI

Kaba yem maliyetlerindeki gerileme, çiğ süt üretim maliyetlerine de olumlu yansıdı. TÜSEDAD Maliyet Komisyonu, mayıs ayına ait 1 litre sıcak çiğ süt üretim maliyetini, bir önceki aya göre 1,04 lira düşüşle 27,31 lira olarak hesapladı.

Üreticinin yüzünü güldüren gelişme: Saman ucuzladı 3

Maliyetteki düşüşün temel nedeni olarak kaba yem fiyatlarındaki gerileme gösterilirken, süt üreticileri diğer girdi kalemlerindeki artışların sürdüğüne dikkat çekiyor. Üreticiler, yalnızca kaba yem fiyatlarındaki düşüşün üretimin sürdürülebilirliği açısından yeterli olmadığını ifade ediyor.

Karacabey Ziraat Odası İkinci Başkanı Ramazan Düzen, hasat döneminde piyasaya anlık ve yoğun şekilde kaba yem girişi olduğunu, bu geçici bolluğun fiyatları aşağı çektiğini belirtti. Çiftçiler için tarladan elde edilen önemli bir ek gelir olan samanın ucuzlamasının hayvancılık sektörüne nefes aldırdığını ifade eden Düzen, hasat sezonunun tamamlanmasının ardından fiyatların yeniden bir miktar yükselişe geçebileceğini vurguladı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Alış Fiyatı saman Hayvancılık
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