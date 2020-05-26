Üretimde Kesinti ve Talepte Artış Petrol Fiyatlarını Yükseltti

Petrol üreten ülkelerin tedarikte azaltma kararına uyacağına duyulan güven ve Corona virüsü salgını önlemlerinin gevşetilmesiyle benzin talebin artması, petrol fiyatlarını arttırdı.
Brent petrolün varil (159 litre) fiyatı bir gün içinde yüzde 1,8 yani 64 sent artarak 36,17 ABD Doları oldu. Batı Teksas (WTI) petrolünün varil fiyatı ise yüzde 3,3 yani 1,10 dolar artarak 34,35 dolara yükseldi.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın da dahil olduğu OPEC+ grubu liderleri, petrol fiyatları ve talebi desteklemek için Nisan ayında aldıkları bir kararla, Mayıs ve Haziran ayları boyunca grubun toplam petrol üretimini günlük 10 milyon varil azaltma planını devreye sokmuştu.
Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar, Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak'ın, petrol üreticileriyle görüşerek, yürürlükte olan üretim kısıtlamasının Haziran ayından sonra da uzatılmasını önereceğini bildirdi.
Rusya'nın da aralarında olduğu OPEC+ ülkeleri Haziran ayının başında yeniden görüşerek, fiyatların desteklenmesi için üretim kesintisinin sürdürülüp sürdürülmeyeceğine karar verecek. Mevcut petrol fiyatları hala 2020 yılı başındaki fiyatların yüzde 45 altında.
ABD'de tüketici güven endeksi artışa geçti
Pandeminin en büyük darbeyi vurduğu ve işsizlik yardımı başvurularının Mayıs ayı ortası itibariyle 36 milyonu aştığı ABD’de de önlemlerin gevşetilmeye başlanmasıyla beraber tüketici güven endeksi verilerinde de yükselme kaydedildi.
Teksas eyaletinde imalattaki ve hizmet sektöründeki faaliyetlerin azalmasının duraksaması da ABD’nin Orta Atlantik bölgesinde ekonomide canlanmanın başladığının habercisi olarak yorumlanıyor.
Uzmanlar, her ne kadar ekonomide hızlı bir ivme kaydedilmesi zor olsa da mevcut gidişatın ekonominin yeniden düzelmeye başladığının bir işareti olduğunu söylüyor.
ABD'de Conference Board Tüketici Güven Endeksi, Mayıs’ta geçen aya göre 0,9 puan artarak 86,6 seviyesine yükseldi. Piyasa beklentisi, Mayıs’ta 87,5 olması yönündeydi.
Amerikalı tüketicilerin hali hazırdaki piyasa koşullarıyla ilgili değerlendirmelerine dayanan mevcut durum endeksi Nisan ayındaki 73.0 seviyesinden 1,9 puan azalışla 71,1 seviyesine geriledi. Geleceğe yönelik kısa vadeli değerlendirmelerini yansıtan beklentiler endeksi ise, Mayıs’ta 2,6 puan artarak 96,9 seviyesine yükseldi.
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