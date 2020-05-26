Üretimde Kesinti ve Talepte Artış Petrol Fiyatlarını Yükseltti

Petrol üreten ülkelerin tedarikte azaltma kararına uyacağına duyulan güven ve Corona virüsü salgını önlemlerinin gevşetilmesiyle benzin talebin artması, petrol fiyatlarını arttırdı.

Brent petrolün varil (159 litre) fiyatı bir gün içinde yüzde 1,8 yani 64 sent artarak 36,17 ABD Doları oldu. Batı Teksas (WTI) petrolünün varil fiyatı ise yüzde 3,3 yani 1,10 dolar artarak 34,35 dolara yükseldi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile Rusya'nın da dahil olduğu OPEC+ grubu liderleri, petrol fiyatları ve talebi desteklemek için Nisan ayında aldıkları bir kararla, Mayıs ve Haziran ayları boyunca grubun toplam petrol üretimini günlük 10 milyon varil azaltma planını devreye sokmuştu.

Reuters haber ajansına konuşan kaynaklar, Rusya Enerji Bakanı Alexander Novak'ın, petrol üreticileriyle görüşerek, yürürlükte olan üretim kısıtlamasının Haziran ayından sonra da uzatılmasını önereceğini bildirdi.

Rusya'nın da aralarında olduğu OPEC+ ülkeleri Haziran ayının başında yeniden görüşerek, fiyatların desteklenmesi için üretim kesintisinin sürdürülüp sürdürülmeyeceğine karar verecek. Mevcut petrol fiyatları hala 2020 yılı başındaki fiyatların yüzde 45 altında.