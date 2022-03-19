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Ürün değişim talebi reddedilenlere Yargıtay'dan müjde!

19.03.2022 14:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kapakları sarardığı için buzdolabının yenisiyle değiştirilmesini isteyen tüketicinin açtığı davayı bilirkişi incelemesi yapılmadan reddeden yerel mahkeme kararının kanun yararına bozulmasına hükmetti.

Ürün değişim talebi reddedilenlere Yargıtay'dan müjde!

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kapakları sararan buzdolabının misli ile değiştirilmesi talebi kabul edilmeyen tüketiciyi haksız bulan yerel mahkeme kararını, eksik inceleme nedeniyle usul ve yasaya aykırı buldu.

Kütahya'da buzdolabı satın alan H.G, 2 yıl sonra dolabın kapaklarının sararması nedeniyle ürünün yenisiyle değiştirilmesini istedi. Üretici firma talebi geri çevirirken, garanti belgesindeki hükümler kapsamında sadece kapaklarının değiştirilebileceğini bildirdi. Daha sonra tüketici hakem heyetine başvuran H.G, burada da talebinin reddedilmesi üzerine Simav Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açtı.

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Mahkeme, hayatın olağan akışına göre ürünlerin kapaklarının değiştirilmesi yerine misli ile değişiminin satıcı, üretici için aşırı külfet getireceği, üretici için misli ile değiştirmenin orantısız olduğu gerekçesiyle davanın reddine karar verdi. Kararın temyize taşınmayıp kesinleşmesinin ardından Adalet Bakanlığı, kararın kanun yararına bozulmasını talep etti.

Bakanlığın yazısında, mahkemenin bilirkişi incelemesi yaptırıp, ürünün ayıplı olup olmadığı, renk tonu farklılığının satıcı hatasından kaynaklanıp kaynaklanmadığı, satış sözleşmesinden sonra tüketici kullanım hatası bulunup bulunmadığı hususları belirlenmeden, eksik incelemeyle karar verildiği ifade edildi.

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Kanun yararına bozma istemini görüşen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, kararın sonuca etkili olmamak üzere, kanun yararına bozulmasına hükmetti. Dairenin kararında, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca, ücretsiz onarım veya malın ayıpsız misli ile değiştirilmesi haklarının üretici veya ithalatçıya karşı kullanılabileceği hatırlatıldı. Hukuk Muhakemeleri Kanunu kapsamında çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren konularda bilirkişi oy ve görüşünün alınması gerektiğinin altı çizilen kararda, şunlar kaydedildi:

"Buzdolabının kapağında meydana gelen renk değişiminin gizli ve üretim kaynaklı ayıp niteliğinde olup olmadığı, bu konuda garanti yönetmeliği ve davalı tarafından verilen garanti belgesi hükümleri de değerlendirilerek misli ile değişim gerekip gerekmediğinin tespit edilmesi, taraf, mahkeme ve Yargıtay denetimine açık ve yeterli bilirkişi raporu alınarak, alınan rapora göre ilgili mevzuat gözetilmek suretiyle karar verilmesi gerekirken, eksik incelemeyle yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır."

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