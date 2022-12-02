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Üst üste 8 aydır düşüyor! İstanbul zirveden geri döndü: En çok domates zamlandı

02.12.2022 14:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

FAO dünya gıda fiyatları endeksine göre Kasım ayında da gerileme devam etti ve üst üste 8 aydır düşüşünü sürdürdü. Öte yandan Megakent İstanbul’da ise perakende fiyatlar aylık bazda yüzde 3,10 arttı, yıllık artış yüzde 105,55 olarak gerçekleşti. Böylece şehirde enflasyon rekor seviyeden geri geldi. Geçtiğimiz ay en fazla domatesin fiyatı artarken, en fazla düşüş ise muzda oldu.

Üst üste 8 aydır düşüyor! İstanbul zirveden geri döndü: En çok domates zamlandı

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi kasım ayında, ekim ayındaki 135,9 seviyesinden 135,7’e geriledi. Ekim gıda fiyatları endeksi revize edilmedi. FAO hububat, et ve süt fiyatlarındaki düşüşün, sebze yağları ve şekerin fiyatındaki artışı telafi ettiğini belirtti.

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İSTANBUL ENFLASYONU ZİRVEDEN GERİLEDİ

Öte yandan İstanbul Ticaret Odası (İTO), Kasım ayına ilişkin fiyat artışlarını açıkladı. İstanbul’da perakende fiyatlar aylık bazda yüzde 3,10 arttı, yıllık artış yüzde 105,55 olarak gerçekleşti. İstanbul'un enflasyonu Kasım’da bir önceki ay gördüğü rekor seviyeden geriledi.

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155 ÜRÜNÜN FİYATI ARTTI

Öte yandan İstanbul Ticaret Odası (İTO), Kasım ayında bir önceki aya göre İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. İTO’nun İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi’nde yer alan 242 ürünün 155’inin perakende fiyatı artarken, 19 ürünün fiyatı düştü, 68 ürünün fiyatı ise değişmedi.

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EN ÇOK DOMATES ZAMLANDI

Kasım ayında Gıda Harcamaları Yaş Kuru Sebze ve Meyveler alt grubunda yer alan domates yüzde 28,22 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu. Fiyatında artış yaşanan diğer ürünler; Ev Eşyası Harcamaları grubundan yüzde 25,00 ile battaniye, Erkek Giyimi Harcamaları alt grubundan yüzde 20,09 ile süveter, Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamaları grubundan yüzde 18,29 ile diş macunu, Erkek Giyimi Harcamaları alt grubunda yüzde 17,86 ile gömlek oldu.

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MUZ FİYATLARI GERİLEDİ

2022 Kasım ayında Gıda Harcamaları grubunda yer alan muzun fiyatı yüzde 17,29 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu. Fiyatında azalış izlenen diğer ürünler; Gıda Harcamaları grubundan yüzde 13,51 ile limon, Konut Harcamaları grubundan yüzde 9,73 ile fuel oil, Gıda Harcamaları grubundan yüzde 8,42 ile lahana, yüzde 8,27 ile pırasa ve aynı gruptan yüzde 7,86 ile sivri biber oldu.


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Anahtar Kelimeler:
Gıda fiyatları

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