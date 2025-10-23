Üstünde 'doğal' yazıyor ama içinde boya var! Bakanlık o markaları tek tek ifşa etti

Tarım ve Orman Bakanlığı sahada denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık tarafından yapılan incelemelerde yönetmeliğe aykırı, gıdaya taklit-tağşiş karıştıran markalar ifşalanmaya devam ediyor. Pek çok markanın girdiği listeye yine ürünler de girdi.

TARHANADAN BOYA ÇIKTI

Bakanlık tarafından güncellenen listeye köfte, baharat, tarhana gibi ürünler girdi. Kocaeli'de üretim yapan Köyüm Tarhana firmasına ait Köyüm markalı tarhanada gıda boyası tespit edildi.

Adem ve Celal Unlu Mamüllerine ait olan Doğal Köy Tarhanasında da gıda boyası tespi edildi. Bursa'da faaliyette olan Altın Börek ve Ehl-i Döner'de etlerinin içinde sakatat bulundu.

3 bal markasında ise taklit-tağşiş saptandı.

Manisa Akhisar'da ise yarı mamul parçalanmış biberde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya bulundu.

İşte Bakanlığın listesine giren o markalar: