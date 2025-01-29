'Uygun fiyat bulursanız 1890 TL, yoksa 2100 TL' Faturalarda iki kat artışta 'pazarlık' detayı 'Milat kabul edelim'

Elektrikte yeni bir dönem başlıyor. Elektrik kullanımında artık faturalandırma değişecek. Elektrik faturalarındaki artışın ne kadar olacağı merak edilirken uzman isimden detaylı bir açıklama geldi. Peki, elektrik faturaları artacak mı artmayacak mı? Kim, nasıl etkilenecek, ne kadar ödeyecek?

ELEKTRİK FATURALARINDA YENİ DÖNEM

CNN Türk yayınında konuşan enerji verimliliği uzmanı Altuğ Karataş şu ifadeleri kullandı:

"Aslında durum şu; piyasada normalde bir gerçek fiyattan fiyatlandırma yapılıyor. Ama devlet konutta tüketimi olan tüm vatandaşlarımızı sübvansiyonlu elektrik vererek yaklaşık yüzde 50 ile 60 oranında bir sübvansiyonla elektrik fiyatlarını uygun fiyattan veriyordu. Hangi fiyattan veriyordu? Mevcut durumda 240 kWh ayda tüketimi olan 240 kWh'a kadar 2.07 TL kWh başına ödüyordu. Bu 240 kWh'ı da aşarsa eğer 3.11 TL'den bunu ödüyordu.

"ENERJİ FİRMASIYLA FİYAT PAZARLIĞI YAPIYORSUNUZ"

Şimdi bu mevcuttaki destekli sübvansiyonlu paketi dedi ki bir yılın tüketimi yani toplam bir yılda harcadığınız rakam, bunu da 1 Şubat 2025'i artık milat olarak kabul edelim, son kaynak tüketim tarifesi diye bir tarife var oraya atıyor ve adınız artık bundan sonra yılda 5.000 kWh saati geçiyorsanız, yıldaki tüketiminiz buna bakılacak, sizi serbest tüketici olarak tanımlıyor piyasada, gidip istediğiniz elektrik enerjisi satan dağıtım firmasıyla, enerji firmasıyla fiyat pazarlığı yapıyorsunuz.

Bu daha iyi anlaşılsın diye aylık Ayşe Teyze, Ali Rıza Amca şunu bilecek; 417 kWh saatin üzerinde ayda tüketiminiz varsa siz artık bu sübvansiyonlu fiyatlardan değil, piyasadaki serbest tüketicilerin bulduğu gerçek elektrik fiyatından faturalandırılmaya başlayacaksınız.

FATURAYA NASIL YANSIYACAK?

Şöyle söyleyelim; diyelim ki tam 417 kWh dediğimiz aylık rakamı açtınız, ben oraya bir sınır yazdım 420 kWh diye aylık fatura, 1 Şubat öncesi yani şu andaki mevcut durumda 240 kWh'a kadar 2.07'den sübvansiyonlu fiyat, onun üstündeki rakamınız 3.11 TL'den, sizin total faturanız 1056.6 TL'ye geliyor şu anda.

Peki, 1 Şubat'ı geçtik ne olacak? O zaman piyasada fiyat araştıracaksınız. Ben iki tahmin yürüttüm; 4,5 liraya çok uygun fiyat bulursanız 1890 liraya çıkacak faturanız, 5 liraya fiyat bulursanız 2100 yani neredeyse tam

olarak en az iki katı faturanız artacak, gerçek fiyattan faturalandırılacaksınız.

NEDEN BÖYLE BİR ADIM ATILDI?

Aslında devlet lüks tüketim yapanları artık sübvanse etmeyeceğim diyor. Yani sizin boğazın kenarında bir villanız varsa 400 metrekare, 7 tane klimanız varsa, her taraf spotla aydınlatılıyorsa ve siz 417 kWh saatin üstünde tüketiyorsanız siz Ayşe Teyze'nin, Ali Rıza Amca'nın sübvansiyonlu fiyatından kullanamayacaksınız. Ya da elektrikli arabalar çok artmaya başladı. Artık evlerinde arabalarını şarj edenler var kendi ev elektriğinden. O zaman da Devlet diyor ki ben niye senin araç yakıt tüketimini sübvanse edeyim... Bunlar da faturayı şişiriyordu, bunlar da çıkmış oluyor, gerçek fiyata geçiyorsunuz. Yani metrekareniz yüksek, evde çok elektrik tüketenler artık gerçek fiyattan, yaklaşık olarak 5 lira civarından... Ama bunu haricinde olan yüzde 96'lık yüzde 97'lik konutlarda oturan vatandaşımız ise sübvansiyonlu elektrik kullanmaya devam edecek"