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Uygun fiyatlı ürünü kısıtladı! Rekabet Kurulu milyonluk ceza kesti

Rekabet Kurulu, burun spreyi pazarında hakim durumunu kötüye kullandığı tespit edilen Avixa İlaç'a uzlaşma süreci sonunda yaklaşık 24 milyon lira idari para cezası verdi.

Uygun fiyatlı ürünü kısıtladı! Rekabet Kurulu milyonluk ceza kesti

Rekabet Kurulu, burun spreyi pazarında yürüttüğü soruşturmayı tamamladı. Rekabet Kurumunun internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, tüketicilerin ilaçlara rekabetçi koşullarda erişebilmesini sağlamak ve kamu kaynaklarını korumak amacıyla sürdürülen inceleme kapsamında önemli ihlaller tespit edildi.

Soruşturmada, Avixa İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ ile Avigem İlaç Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti'den oluşan ekonomik bütünlüğün dağıtımını yaptığı iki burun spreyine ilişkin uygulamalar mercek altına alındı.

Uygun fiyatlı ürünü kısıtladı! Rekabet Kurulu milyonluk ceza kesti 1

AYNI FORMÜLE SAHİP ÜRÜNLERDE DÜŞÜK FİYATLI SEÇENEĞE ERİŞİM SINIRLANDI

İnceleme sonucunda, içerik ve formül açısından aynı olan iki ilaçtan birinin piyasaya yeterli miktarda sunulmadığı belirlendi. Açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumuna daha yüksek iskonto uygulanan ürünün pazar payının yüzde 1'in altında tutulduğu tespitine yer verildi.

Bu uygulamanın, tüketicilerin daha uygun fiyatlı ürüne erişimini kısıtladığı ifade edilirken, rekabet koşullarını da olumsuz etkilediği vurgulandı.

Uygun fiyatlı ürünü kısıtladı! Rekabet Kurulu milyonluk ceza kesti 2

RAKİPLERİN PAZARA GİRİŞİ ENGELLENDİ

Rekabet Kurumu, söz konusu yöntemin çift etkin maddeli burun spreyleri pazarında rakip firmaların pazara girişini engellediğini ve kamu zararına neden olduğunu değerlendirdi.

Yapılan tespitler doğrultusunda, dışlayıcı ve sömürücü uygulamalarla hakim durumunu kötüye kullandığı belirlenen Avixa İlaç Sanayi ve Ticaret AŞ'ye uzlaşma süreci sonunda yaklaşık 24 milyon lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

Uygun fiyatlı ürünü kısıtladı! Rekabet Kurulu milyonluk ceza kesti 3

SORUŞTURMA TAAHHÜTLERLE SONLANDIRILDI

Açıklamada ayrıca, ilgili Avixa ürününün ruhsatının askıya alınması ve iptal edilmesi ile ürünün Sosyal Güvenlik Kurumunun geri ödeme kapsamından çıkarılmasına yönelik taahhütlerin kabul edildiği bildirildi.

Bu taahhütlerin kabul edilmesiyle birlikte Rekabet Kurulu tarafından yürütülen soruşturmanın sonlandırıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
ilaç idari para cezası rekabet kurulu şirket
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