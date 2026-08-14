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Uykusundan uyandırmanın bedeli ağır oldu: 251 bin lira ceza aldı

Norveç’te bir kişi, Svalbard’da uyuyan kutup ayısını geminin sis düdüğüyle uyandırınca 3 bin 890 sterlin (yaklaşık 251 bin 795 TL) para cezasına çarptırıldı.

Uykusundan uyandırmanın bedeli ağır oldu: 251 bin lira ceza aldı

Norveç’in Svalbard takımadalarında uyuyan bir kutup ayısını uyandırmak için geminin sis düdüğünü kullanan kişiye 3 bin 890 sterlin (yaklaşık 251 bin 795 TL) para cezası verildi.

Olayın, ağustos ayının başlarında Kuzey Kutbu’na yaklaşık 1.000 kilometre mesafedeki Svalbard’ın kuzeybatısında yer alan bir fiyortta meydana geldiği belirtildi. Bölgede seyreden bir gemide bulunan kişilerin, karada uyuyan bir kutup ayısını fark ettiği aktarıldı.

Uykusundan uyandırmanın bedeli ağır oldu: 251 bin lira ceza aldı 1

KUTUP AYISINI SİS DÜDÜĞÜYLE UYANDIRDI

Bölge Valisi Lars Fause, olay nedeniyle ismi açıklanmayan bir kişinin 3 bin 890 sterlin (yaklaşık 251 bin 795 TL) para cezasına çarptırıldığını doğruladı. Fause, geminin hayvanın yanından geçtiği sırada gemidekilerin karada uyuyan kutup ayısını gördüğünü belirtti.

Fause, ardından gemide bulunan bir kişinin sis kornasını çaldığını ve bunun üzerine hayvanın uyandığını söyledi. Kutup ayısının daha sonra başka bir bölgeye gittiği aktarıldı. Fause ayrıca, söz konusu kişinin verilen para cezasını ödemeyi kabul ettiğini açıkladı.

Uykusundan uyandırmanın bedeli ağır oldu: 251 bin lira ceza aldı 2

KUTUP AYILARINI RAHATSIZ ETMEK YASAK

Bölgedeki yerel yönetmeliklere göre, 1972 yılında Svalbard’da koruma altına alınan bir tür olan kutup ayısını gereksiz yere rahatsız etmek, dikkatini çekmek veya takip etmek yasak. 2015 yılında gerçekleştirilen son bilimsel sayımda, takımadalarda yaklaşık 250 kutup ayısı tespit edildi.

Svalbard Çevre Kanunu da takımadalardaki tüm trafiğin, kutup ayıları da dahil olmak üzere yerel yaban hayatına gereksiz rahatsızlık vermeyecek şekilde gerçekleştirilmesini zorunlu kılıyor.

Uykusundan uyandırmanın bedeli ağır oldu: 251 bin lira ceza aldı 3

MORS OLAYINDA DA CEZA VERİLMİŞTİ

Svalbard’da yaban hayatını rahatsız edenlere yönelik daha önce de benzer bir ceza uygulanmıştı. 2024 yılında bir turist, bir morsun çok yakınına yaklaşması nedeniyle 900 sterlin para cezasına çarptırılmıştı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Norveç gemi idari para cezası
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