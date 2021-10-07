Uzaktan çalışanla ofistekilerin hakları aynı mı? Mesai, ücret, izin ve kıdem tazminatı...

2020 yılın mart ayından beri ülkemizde olan koronavirüs ile mücadelede çeşitli önlemler alındı. Bu önlemler kapsamında pek çok işyeri evden çalışmaya geçti. Esnetilen önlemlerden sonra bile işlerin uzaktan çalışma ile daha verimli olduğunu gören işverenler bu çalışma düzenini tamamen benimsedi. Ancak bu durum işçiler açısından kafa karışıklığı yarattı. Uzaktan çalışanlarla, ofiste çalışanların haklarının değişip değişmediği merak edildi. İşte yanıtı…

ÇALIŞMA BAKANLIĞI UZAKTAN ÇALIŞMA İLE İLGİLİ YÖNETMELİĞİ YAYINLADI

Pandemi döneminde uzaktan çalışma ile birlikte Çalışma Bakanlığı konuya ilişkin kafa karışıklığını gidermek için Yönetmelik yayınladı. Buna göre nasıl ki bir kişi ofiste çalışırken iş sözleşmesi yapılıyorsa uzaktan çalışan kişiyle de yapılması şartı getirildi. Ofiste çalışan bir kişinin uzaktan çalışmaya geçmesi durumunda bu kişinin işi uzaktan yapacağı sürenin sözleşmede yer alması gerekli. İş Kanunu kapsamında tüm işçiler uzaktan çalışma talebini dile getirebilir. Ancak kararı işveren veriyor. Karar aşaması ise 30 gün sürüyor. Aynı şekilde uzaktan çalışan kişi, ofiste çalışmak için de talepte bulunabilir. Buna da yine işveren karar veriyor.

UZAKTAN ÇALIŞAN İŞÇİ İÇİN MESAİ, ÜCRET, İZİN VE KIDEM TAZMİNATI...

İşverenin kararı sonucunda uzaktan çalışan kişinin hakları değişmiyor. Yani ofiste çalıştığında nasıl ki haklara sahipse uzaktan çalıştığında da bu hakları devam ediyor. Diğer bir deyişle evden çalıştığınızda mesai, fazla çalışma, ücret, izin, kıdem tazminati gibi tüm yasal haklarınız devam ediyor. Bu noktada yapılan sözleşme çok önemli. İşveren ile işçi uzaktan çalışma sözleşmesinde kullanılan araç gereçlerden, maliyetlere; çalışma saatlerinden, günlerine kadar her şeyi kayıt altına almak zorunda. Bu haklardan yararlanabilmeniz için hem işveren hem de işçinin hak kaybına uğramaması adına mutlaka açık sözleşme yapın. Bu sözleşme yapılmadığı taktirde haklarınızdan yararlanama durumu ile karşı karşıya kalabilirsiniz.



