Uzaktan Çalışma Modelinin Şirket Maliyetlerinde Yarattığı 10 Büyük Düşüş

Pijama ve terlikle çalışmanın lüksü bir yana dursun, bu modelin şirket kasasına sağladığı faydalar resmen göz yaşartıyor.

Detaylara birlikte bakalım!

1. Ofis kiraları artık cüzdanları delip geçmiyor çünkü koca binalara ihtiyaç kalmadı.

Şirketler devasa plazalarda kat tutmak yerine herkesin kendi evinde çalışmasını izliyor. Haliyle de bu durum metrekare başına ödenen astronomik rakamların bir anda buharlaşması anlamına geliyor. Gayrimenkul masrafları azaldıkça bütçede devasa bir boşluk açılıyor ve bu para daha yaratıcı işlere aktarılabiliyor. Operasyonel maliyetlerin en büyük kalemi böylece bir çırpıda elenmiş oluyor.

2. Elektrik, su ve internet gibi operasyonel giderler minimum seviyeye iniyor.

Ofis ortamında çalışan yüzlerce kişinin yarattığı enerji tüketimi düşündüğünüzden çok daha büyük bir maliyet yaratıyor. Uzaktan çalışmaya geçildiğinde bu giderlerin büyük kısmı ortadan kalkıyor. Çalışanlar kendi evlerinde bu tüketimi üstlendiği için şirketin yükü azalıyor. Aylık sabit giderler de gözle görülür bir düşüş yaşıyor.

3. Temizlik ve bakım maliyetleri neredeyse yok denecek kadar azalıyor.

Koskoca ofislerin her gün süpürülüp silinmesi için tutulan ekipler ve alınan temizlik malzemeleri artık gerekmiyor. . Ortak alanların dezenfekte edilmesi gibi ekstra maliyetler de hayatımızdan birer birer çıkıyor. Tozlanan masalar dert olmaktan çıkınca genel yönetim giderleri de derin bir nefes alıyor. Profesyonel temizlik şirketlerine ödenen yıllık aidatlar başka yatırımlara kaynak sağlıyor.

4. Ofis mutfağındaki o bitmek bilmeyen abur cubur ve yemek masrafları tarihin tozlu raflarına kalkıyor.

Her sabah gelen taze poğaçalar ve öğlen sipariş edilen toplu yemekler artık bütçeyi yormuyor. Çalışanlar kendi mutfaklarında takıldığı için catering şirketlerine ödenen o yüklü faturalar bir anda kesiliyor haliyle. Şirket içinde dönen o devasa gıda ekonomisi yerini herkesin kendi damak tadına bıraktığı bir özgürlüğe bırakıyor. Bu sayede hem israf önleniyor hem de mutfak giderleri kaleminde mucizeler yaşanıyor.

5. Ofis ekipmanları ve mobilya yatırımı ihtiyacı azalıyor.

Masa, sandalye, dolap, toplantı odası ekipmanları gibi giderler düşündüğünüzden daha pahalı. Özellikle büyüyen şirketlerde bu yatırımlar sürekli tekrar ediyor. Uzaktan çalışma modelinde ise bu ihtiyaçlar minimum seviyeye iniyor. Çalışanlar genellikle kendi çalışma alanlarını oluşturuyorlar. Şirketler ise sadece temel ekipman desteği sağlıyorlar. Bu da büyük ölçekli ofis yatırımlarının önüne geçmiş oluyor.

6. Yol masrafları ve servis ücretleri gibi kalemler artık şirketin sırtında bir yük olmaktan tamamen çıkıyor.

Toplantılar, müşteri ziyaretleri ve şehir dışı seyahatler şirketler için ciddi bir gider kalemi oluşturuyor. Uzaktan çalışma ile birlikte bu ihtiyaçların büyük kısmı ortadan kalktı. Online toplantılar sayesinde fiziksel hareketliliğe gerek kalmadı.

7. İşe alım süreçleri daha düşük maliyetle yürütülüyor.

Fiziksel ofise bağlı kalmadan işe alım yapmak şirketlere büyük bir avantaj sağlıyor. Artık sadece belirli bir şehirle sınırlı kalınmıyor doğal olarak. Bu da daha geniş bir yetenek havuzuna ulaşmayı mümkün hale getiriyor. Online mülakatlar sayesinde süreçler hızlanıp ve ucuzluyor. Şirketler daha az harcayarak daha iyi yeteneklere ulaşabiliyor.

8. Çalışan devri azaldığı için işe alım ve eğitim maliyetleri

Uzaktan çalışma, çalışan memnuniyetini artırdığı için işten ayrılma oranlarını düşürdü. Çalışanların daha uzun süre şirkette kalması da bazı giderleri düşürmekte. Aynı zamanda ekip içi bilgi kaybı da azalıyor bu sayede.

9. Hastalık izinlerinin azalmasıyla beraber iş gücü kaybı ve sağlık sigortası ek masrafları en düşük haline geliyor.

Ofis ortamında bir kişinin hapşırmasıyla tüm ekibin yatağa düşmesi dönemi artık kapandı. İnsanlar evlerinde daha izole ve sağlıklı kaldıkları için salgın hastalıkların iş akışını bozma ihtimali ortadan kalkıyor. Sağlık harcamaları ve hastalık kaynaklı aksamalar azalınca operasyonel süreklilik garanti altına alınıyor. Daha az rapor ve daha çok iş günü sayesinde yıllık hedeflere ulaşmak çok daha maliyetsiz oluyor.

10. Dijitalleşme sayesinde süreç maliyetleri otomatik olarak düşüyor.

Uzaktan çalışma, şirketleri dijital araçlar kullanmaya zorluyor. Buna paralel olarak da sistemler otomatikleşiyor. Kağıt, baskı ve manuel işlem maliyetleri ortadan kalkar. İş akışları daha hızlı ve hatasız ilerliyor.

