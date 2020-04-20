Uzaktan çalışma yöntemi Kovid-19 salgını sonrası kalıcı hale gelebilir

Kariyer.net Genel Müdürü Fatih Uysal, AA muhabirine, şirketlerin ve çalışanların Kovid-19 salgını sürecinde yaygınlaşan uzaktan çalışmaya bakış açılarını değerlendirerek yaptıkları bir araştırmanın sonuçlarını paylaştı.

İş süreçlerinin dijital ortama taşınmasıyla çalışanların zaman ve mekandan bağımsız işlerini yapmalarına olanak sağlandığına işaret eden Uysal, "Günümüzde kurumların hayatta kalabilmeleri için bir zorunluluk olan dijital dönüşümün önemi, Kovid-19 salgınıyla birlikte çok daha ciddi bir şekilde hissedildi. Son dönemde bu konu özelinde yaptığımız araştırmamıza katılan çalışanların neredeyse yarısının evden çalışma modelinin Kovid-19 sonrasında kalıcı hale gelmesini istemesi, bu sistemin önümüzdeki dönemde de hayatımızda yer alabileceğini gösteriyor." dedi.

'ÇALIŞANLAR DİJİTAL YETENEKLERİNİ GELİŞTİRMELİ'

Fatih Uysal, şirketlerin bu çalışma sistemini dijital dönüşüm programlarının içine dahil etmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Bununla birlikte uzaktan çalışmayı yalnızca teknolojik boyutlarıyla değil, kültürel anlamda da ele almak gerekiyor. Bu nedenle sistemi dijital dönüşüm programına dahil edecek kurumların, kurum kültürünü de bu yönde gözden geçirerek yeni döneme hızlıca adapte olabilmeleri çok büyük önem taşıyor. Çevik ve yeniliğe açık organizasyon yapılarıyla bu dönüşümü daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmeyi başaran kurumlar, ezberlerde ısrar eden kurumlara nazaran daha rekabetçi duruma gelecek."