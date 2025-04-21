Modern dünyada özellikle de pandemi dönemindeki karantina süreci sonrasında uzaktan çalışma sistemi kullanılır hale gelmiştir. Sadece iş yerlerinde değil okullarda da kullanılan uzaktan sistem sayesinde hem zamandan hem de yoldan tasarruf edilmiş ve çoğu firma çok daha verimli çalışanlara sahip olmuştur.

Uzman kişilerin görüşlerine göre uzaktan eğitim ve uzaktan çalışma sistemi telekomünikasyon adına bir dönüm noktası olmuştur. Birçok farklı alandaki firma uzaktan çalışma sistemine geçmiş ve istatistiklere göre verimlilik artmıştır.

Çalışan kişiler mağaza, ofis, büro gibi fiziksel alanlara gitmek zorunda kalmadan uzaktan çalışma sistemi ile daha verimli olarak çalışabilirler. Her ne kadar birçok avantajı olsa da bu çalışma sisteminde dikkat edilmesi gereken bazı noktalar göz ardı edilirse dezavantajlar ve çeşitli olumsuz durumlar da yaşanabilmektedir.

Uzaktan (evden) çalışırken verimliliği artırmanın püf noktaları nelerdir?

Uzaktan (evden) çalışma, hem çalışan kişiler için hem de işveren konumundaki kişiler için çok daha verimli ve faydalı olarak kabul edilmiştir. Geleneksel iş sistemine aykırı olsa da bazı hususlara ve püf noktalarına dikkat edildiği sürece özellikle ofis işlerinde daha başarılı olunduğu da gözlemlenmiştir.

Ev ortamından ayrılmayan çalışanların daha rahat hissetmesini de sağlayan uzaktan çalışma sistemi bazı riskler de taşımaktadır. Ancak dikkat edilecek hususlar göz ardı edilmediği takdirde verimi arttırmak mümkün olur.

Verimli bir evden çalışma sistemi için şu konulara ve püf noktalarına dikkat edilmesi son derece önemlidir:

Çalışma alanı belirlenmelidir.

Çalışılacak olan süreç içinde dikkat dağıtabilecek olan tüm unsurlardan uzak durulmalıdır.

-Ekip arkadaşları ile çeşitli uzaktan iletişim uygulamaları aracılığı ile düzenli olarak iletişime geçilmelidir.

İş saatlerinden önce mutlaka kişisel bakım, spor, meditasyon gibi rutinler ile hazırlık yapılmalıdır.

Uzaktan (evden) çalışma ek bir özen gerektirdiği için dikkat dağıtacak unsurlardan kaçınmak son derece önemlidir. Daha disiplinli ve daha düzenli bir çalışma gerektiren evden çalışma sisteminde odaklanma sorunlarının önüne geçmek gerekir. Bunun için de belirtilen püf noktalarına harfiyen uyulmalıdır. Aksi takdirde çok daha verimli olan bu sistem hem kişi hem de iş yeri için zararlı olabilmektedir.