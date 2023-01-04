Uzman doktor ve hemşire maaşları ne kadar oldu? Yüzde 30 zammın ardından uzman doktor ve hemşire güncel maaşları...

Uzman doktor ve hemşirelerin güncel maaşları, en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün yüzde 25 olarak açıklanan emekli ve memur maaşı zam oranının yüzde 30'a yükseltildiğini açıkladı. Peki uzman doktor ve hemşire maaşları ne kadar oldu? İşte yüzde 30 zammın ardından uzman doktor ve hemşire güncel maaşları...

UZMAN DOKTOR VE HEMŞİRE MAAŞLARI NE KADAR OLDU?

Uzman doktor 1/4

Önceki maaş: 18.853,00

Yüzde 30 zamlı: 24.508,90

Hemşire (Üniversite mezunu):

Önceki maaş: 11 bin 828 (Derece 5/1)

Zamlı maaş: 15 bin 611 TL

Bunun yanı sıra en düşük emekli maaşı da 5.500 TL, en düşük memur maaşı ise 11.848 TL oldu.

2023 GÜNCEL MAAŞLAR

Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 20 bin 724 TL

Memur (Üniversite mezunu) 9/1 12 bin 632 TL

Uzman öğretmen 1/4 18 bin 246 TL

Öğretmen 1/4 15 bin 793 TL

Başkomiser 3/1 20 bin 873 TL

Polis memuru 8/1 18 bin 235 TL

Uzman doktor 1/4 24 bin 743 TL

Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 15 bin 611 TL

Mühendis 1/4 21 bin 295 TL

Teknisyen (lise mezunu) 11/1 13 bin 142 TL

Profesör 1/4 34 bin 57 TL

Araştırma görevlisi 7/1 20 bin 139 TL

Vaiz 1/4 16 bin 615 TL

Avukat 1/4 19 bin 968 TL



