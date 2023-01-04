Uzman doktor ve hemşire maaşları ne kadar oldu? Yüzde 30 zammın ardından uzman doktor ve hemşire güncel maaşları...

Uzman doktor ve hemşirelerin güncel maaşları, en çok araştırılanlar arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün yüzde 25 olarak açıklanan emekli ve memur maaşı zam oranının yüzde 30'a yükseltildiğini açıkladı. Peki uzman doktor ve hemşire maaşları ne kadar oldu? İşte yüzde 30 zammın ardından uzman doktor ve hemşire güncel maaşları...
Uzman doktor 1/4
Önceki maaş: 18.853,00
Yüzde 30 zamlı: 24.508,90
Hemşire (Üniversite mezunu):
Önceki maaş: 11 bin 828 (Derece 5/1)
Zamlı maaş: 15 bin 611 TL
Bunun yanı sıra en düşük emekli maaşı da 5.500 TL, en düşük memur maaşı ise 11.848 TL oldu.
Şube müdürü (Üniversite mezunu) 1/4 20 bin 724 TL
Memur (Üniversite mezunu) 9/1 12 bin 632 TL
Uzman öğretmen 1/4 18 bin 246 TL
Öğretmen 1/4 15 bin 793 TL
Başkomiser 3/1 20 bin 873 TL
Polis memuru 8/1 18 bin 235 TL
Uzman doktor 1/4 24 bin 743 TL
Hemşire (Üniversite mezunu) 5/1 15 bin 611 TL
Mühendis 1/4 21 bin 295 TL
Teknisyen (lise mezunu) 11/1 13 bin 142 TL
Profesör 1/4 34 bin 57 TL
Araştırma görevlisi 7/1 20 bin 139 TL
Vaiz 1/4 16 bin 615 TL
Avukat 1/4 19 bin 968 TL