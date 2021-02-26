Uzman isim 2021-2022 dolar tahminini yükseltti: Dolar/TL ne olur? İşte uzmandan "dolar yükselir" yorumu!

Son dakika dolar/TL kuru ne olacak, dolar düşecek mi sorularına cevap arayan yatırımcılara uzmanlardan yorumlar gelmeye devam ediyor. ABD Hazine Bakanı Yellen'in geçtiğimiz günlerde yaptığı "güçlü dolar" açıklamasının ardından doların yıl sonunda seyrinin değişeceği öngörülüyor. Dolar kuru, en son 21 Ağustos tarihinde 7.19 seviyesini görmüştü yeni güne ise 7.4 seviyelerinde başladı. Serbest piyasada 7,4350 liradan alınan dolar, 7,4370 liradan satılıyor. Bu süreçte uzmanlar dolar/TL 2021 tahminini yapmaya devam ediyor. Twitter'dan dikkat çeken paylaşım yapan Stratejist ve Eski Fed Ekonomisti Erkin Şahinöz'ün dolar/TL yorumunu yaparak 2021 ve 2022 yılı için dikkat çeken tahmin yapmıştı. Dolar/TL kurunda perşembe günü başlayan yükselişin ardından Şahinöz, "Kurda hareketlilik oldu" yorumunu yaparak, dolar/TL beklentisini güncelledi. Peki 2021 yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

2021'DE DOLAR NE OLUR?

Geçtiğimiz yıl Kasım ayında Türk Lirası tarihi bir düşüş gerçekleştirerek, dolar kuru 8.58 TL’ye kadar yükselmişti. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın aldığı kararlar ve faiz işlemlerinin sonrasında doların fiyatı 6.97 TL’ye kadar düştü fakat tekrar yükselerek 7.4 seviyelerinde fiyatlanmaya başladı. Dolar düşmeye devam edecek mi merak edilirken, ünlü Stratejist ve Eski Fed Ekonomisti Erkin Şahinöz'den çarpıcı bir açıklama daha geldi.

Birkaç gün arayla dolar/TL beklentisini tekrar güncelleyen Şahinöz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada yıl sonunda dolar beklentisini, "Kurda hareket oldu. Güncellemek gerekiyor. Mevcut faiz düzeyleri ve stopaj oranlarına göre dolardaki başabaş noktalarımız" açıklamasıyla tekrar paylaştı. İşte o açıklama...