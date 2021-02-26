Gram altında 440 TL tahmini: Altın fiyatları yükselmeye devam eder mi, düşer mi? Analistlerden altın yorumları!

ABD'de 10 yıllık tahvillerin yükselişe geçmesiyle birlikte altına olan ilgi azaldı. Altın 2021 yılının ikinci ayına da kayıpla kapatmaya hazırlanırken yatırımcılar "altın daha da yükselir mi, altın fiyatları düşer mi" sorusuna cevap arıyor. Öte yandan gram altın ise küresel altın fiyatlarındaki düşüşten ve dolar/TL'deki yükselişten dolayı baskılanmış ve sıkışmış durumda. Gram altın bu durumdan etkilenerek hafta başından bu yana yatırımcısına yüzde 6'yı geçen 20 TL kar sağladı. 10 yıl vadeli ABD Hazine tahvili faizi perşembe günü anlık olarak 10 baz puandan fazla yükselerek yüzde 1,60’ı gördükten sonra cuma günü yüzde 1,49 seviyesinde seyrediyor. ABD tahvil faizleri hafta yüzde 1,34 seviyesinden başladıktan sonra 15 baz puan yükseliş kaydetti. Peki altın fiyatları nasıl bir yön izleyecek? Dolar/TL'deki yükseliş altın fiyatlarını yükseltir mi? Uzmanlar günlük altın değerlendirmesinde dikkat çeken açıklamalar yaptı. İşte analistlerin altın tahminleri...

"Kurların sert yükselişinden etkilenen Gram Altın, 416,91 direnç seviyesinin altında işlem görmeye başladı. Ancak, bu seviyenin altında

4 saatlik bar kapanışına devam etmesi durumunda pozitif algı sınırlı kalabilir. Bu durumda ilk destek seviyesi 395,16 olacaktır. Aksi bir durumda, 416,91 seviyesini aşması halinde ise 440,33 direnç seviyesi gündemimize gelecektir.

Destek: 395,16 - 362,36 - 340,95

Direnç: 416,91 - 440,33 - 450,19"

ALTININ GÖRÜNÜMÜ ZAYIF

Ons altın, ABD Hazine tahvil faizlerindeki yükseliş ve güçlenen ABD Doları ile beraber son 2 günde yüzde 2’den fazla değer kaybederek TSİ 08:31’de 1.765 dolar seviyesinde işlem görüyor. Altın fiyatları, hafta başından bu yana yüzde 0,89 civarında düşüş kaydederken Şubat ayını yüzde 4’ten fazla kayıpla kapatmaya doğru ilerliyor. Altın, Ocak ayını yüzde 2,67 kayıpla kapatarak 2013’ten sonra en kötü yıl başlangıç performanslarından birini sergilemişti. Yatırımcılar altın ne zaman yükselecek, altın düşmeye devam edecek mi sorusuna cevap ararken Stratejist / Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk güncel altın yorumunda, ons altının teknik görünümünde haftalardır değişen bir şeyin olmadığını belirterek tekrar zayıf bölgede olduğunu vurguladı. Baştürk, ons altının 1.756 dolar seviyesinin genel görümünün zayıf olduğunu açıkladı.