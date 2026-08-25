Uzman isim perde arkasını açıkladı: Gizli gizli altın depoluyorlar

Ekonomist Tuna Kaya, küresel borç yükü ve Merkez bankalarının artan altın takibine dikkat çekerek yükselişin devam edeceğini öngördü.

TGRT Haber’de altın piyasasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kaya, zaman zaman geri çekilmeler görülebileceğini ancak ana yönün yukarı yönlü olmaya devam edeceğini belirtti. Yatırımcıların ons altında takip etmesi gereken kritik seviyeleri de açıklayan Kaya, 4.400 ve 4.500 dolar bandına işaret etti.

ALTINI BESLEYEN BORÇ YÜKÜNE DİKKAT ÇEKTİ

Kaya’ya göre altın fiyatlarini destekleyen başlıca faktörlerden biri, dünya genelinde giderek büyüyen borç stoku. Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin tahvil faizlerindeki yükselişe vurgu yapan Kaya, bunun ülkelerin artan borçlarıyla bağlantılı olduğunu ifade etti.

Ekonomist, altındaki yükselişin arasıra yaşanabilecek geri çekilmelere rağmen sürceğini öngördü.

KÜRESEL BORÇ 350 TRİLYON DOLAR SEVİYESİNDE

Dünya genelindeki toplam borç yükünün 350 trilyon dolara ulaştığını belirten Kaya, bu rakamın iki binle yıllardan bu yana yıllık ortalama yüzde 7 arttığının altını çizdi.

Dünya genelindeki ortalama enflasyonun ise yüzde 2,60 seviyelerinde bulunduğunuz söyleyen Kaya, borç artışı ile enflasyon arasındaki farkın önemli olduğunu belirterek, para arzındaki artışa karşılık enflasyonun daha düşük seviyelerde kalmasının yatırımcıları, bankaları ve kuruluşları güvenli liman olarak görülen altına yönlendirmeye devam edeceğini savundu.

ÇİN’İN ALTIN ALIMLARINA DİKKAT ÇEKTİ

Altın ETF’lerine girişlerin sürdüğünü ve Merkez bankalarının rezervlerini artırmaya devam ettiğini belirten Kaya, özellikle Çin’in altın alımlarına dikkat çekti.

Ekonomist Tuna Kaya, Çin Merkez Bankası’nın açıkladığı altın alımlarıyla piyasada takip edilen gerçek alımlar arasında 4-5 katlık fark bulunduğunu söyledi.

Merkez bankalarının altına yönelirken Amerikan tahvillerden uzaklaştığına işaret eden Kaya, daha küçük ölçekli ülkelerin altın alımlarını daha gizli şekilde gerçekleştiriyor olabileceğini ifade etti.

Kaya, ABD’nin uzun vadeli tahvillerini korumaya yönelik adımlarının parasal genişleme sinyali verdiğini ve altının da bu beklentiyi fiyatladığını belirtti.

Ons altının 200 günlük hareketli ortalamasının üzerine çıktığını ve 4 bin 500 dolar seviyesini aştığını hatırlatan Kaya, yatırımcıların özellikle 4 bin 500 dolar seviyesini takip etmesi gerektiğini söyledi.