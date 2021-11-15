Uzman isim püf noktaları açıkladı! Bunları yapın faturanız 1000 TL düşsün!

Faturaların yüksekliğinden dert yanan vatandaşlar, özellikle kış aylarında doğal gaz faturasının eklenmesiyle de zorlukları ikiye katlanıyor. Elektrik ve doğal gaz faturalarını düşürmek için çeşitli yöntemler arayanlara muhteşem öneriler getirdik. Faturanızı düşürmek için bu uygulamaları mutlaka deneyin.

1000 TL’YE KADAR TASARRUF MÜMKÜN

Kış aylarının gelmesiyle birlikte yüksek elektrik faturalarının yanına bir de doğal gaz eklenince vatandaş ne yapacağını kara kara düşünüyor. Enerji Verimliliği Derneği Genel Başkanı Ali İhsan Sılkım, konutlarda 1000 liraya kadar tasarruf sağlamanın mümkün olduğunu söyledi ve tavsiyelerde bulundu. Türkiye'nin nihai enerji tüketiminin en az yüzde 20'sinin konutlarda olduğunu belirten Sılkım “Konutlarda basit verimlilik uygulamaları ile yıllık enerji faturanızda 1000 liraya kadar varan tasarruf mümkün" dedi.

DEĞİŞİME EVDEKİ AMPULLERDEN BAŞLAYIN

Öncelikle elektrik tasarrufunu ele Sılkım, evlerden kullanılan 60 watt’lık ampullere dikkat çekti. Sılkım, bu ampullerin yüzde 20 ışık, yüzde 80 ısı yaydığını belirterek bunu 12 watt'lık led ampul ile değiştirseniz, 5 kat daha enerji harcayacağını ifade etti. Evlerimizdeki enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 10'u aydınlatmada kullanıyor olması nedeniyle, bu değişim enerji faturasında yüzde 10'una yakın iyileştirmeye sebep olur" diye konuştu. Sılkım, odaların açık renklerle boyanmasıyla daha az aydınlatma ihtiyacının duyulacağını ifade etti ve dış mekanlarda, koridorlarda veya apartman merdivenlerinde hareket sensörü kullanılması tavsiyesini verdi.

“BEYAZ EŞYALARDA A SINIFI OLANLAR DAHA AZ ENERJİ HARCAR”

Eve alınacak yeni beyaz eşyalarla ilgili uyarılarda bulunan Sılkım, "Beyaz eşyalarda enerji tasarrufunun sağlanması öncelikle A sınıfı ile olur. C sınıfı buzdolabı A sınıfına göre, 2 katı elektrik tüketir. A sınıfındaki elektrikli ev aletleri, en az elektrik ve su tüketen ürünler. Buradan sağlayacağınız tasarruf hem ülke hem de ev ekonomisine katkı sağlar" diye konuştu.

Sılkım, çamaşır ve bulaşık makinelerinin tam kapasite doldurularak çalıştırılması gerektiğini söyledi ve çamaşır makinesinde 70 derece yerine 50 derecede yıkama yapmanın enerji tüketimini yarı yarıya azaltacağını ifade etti.

ELEKTRİK SÜPÜRGESİ TORBASINI SIK SIK TEMİZLEYİN

Sılkım tavsiyelere şöyle devam etti: "Ayrıca elektrik süpürgesinin torbası doldukça emme gücü artar ve daha çok elektrik tüketir. Bu nedenle torbasını sık sık temizleyin. Buzdolabınızı, soba, radyatör, bulaşık makinesi ve ocak gibi ısıtıcı kaynaklardan uzak yere yerleştiriniz. Buzdolabınızın soğutucu bölümünü 4-5 dereceye, derin dondurucu kısmını ise eksi 20 veya eksi 18 dereceye ayarlayın. Elektrikli ev aletleri 'bekleme' konumunda enerji tüketmeye devam ederler. Harcanan bu enerji, yıllık tüketiminizin en az yüzde 2'sine denk gelmekte."

YALITIM YAPTIRARAK EVLERDEKİ SICAKLIĞI ARTIRABİLİRSİNİZ

Enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 75'nin ısınmada kullanıldığını aktaran Sılkım, ısınmadaki tasarrufun çok önemli olduğunu söyledi. Yalıtımın önemine dikkat çeken Sılkım, "Oda sıcaklığınızı 22 dereceyi geçirmeyin, evde olmadığınız zamanlarda kombiyi kapatmanız evinizi ısıtmak istediğinizde, daha yüksek enerji harcamasına neden olur. Sıcaklığınızı 1 derece azaltın, yüzde 6-7 tasarruf sağlayın. Bina yalıtım yaptırılması halinde yüzde 40'a yakın verim elde edersiniz. Pencereler ve kapılar, evimizdeki ısının yüzde 25'inin kaybına neden oluyor. Pencerelerinizin bakımını yapın ve pencere ve kapılarınızda yeni nesil çift camları tercih edin" dedi.

Sılkım, uzun pişirme süresi olan yemekler için düdüklü tencere kullanılması gerektiğini belirterek, "Bir diğer husus çelik tencere. Çelik tencerelerde yemek pişirmek diğer materyaldeki tencerelere göre yüzde 35 tasarrufludur. Ayrıca yemekleri soğumadan buzdolabına koymayın. Önce oda sıcaklığında soğusun sonra dolaba kaldırın" diye konuştu.



