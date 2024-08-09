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Uzman isim uyardı! Yıl sonunda bu rakamı geçecek! Altın ve borsa yatırımcılarına seslendi

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
09.08.2024 17:12
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Ekonomi alanında yaptığı açıklamalarla yatırımcıları piyasa hakkında bilgilendiren Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Küresel piyasalardan ve dünyadaki olaylardan etkilenen ekonomi piyasası hakkında uyarılarda bulunarak, altın için yılın sonunda öngördüğü rakamı söyledi.

Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, resmi Youtube kanalında canlı yayında altın, borsa, döviz ve gümüş hakkındaki beklentilerini açıkladı. Finansal piyasalarda yatırım araçlarını tek tek ele alan Para Piyasaları Uzmanı Memiş, dolarda 40’ın üzerinde beklentisi olduğunu dile getirirken, altın ise, kırmızı çizgiye kadar çekildiğini ardından tekrar yükseldiğini ifade etti.

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''BORSA BELİRSİZ VE GERGİN GEÇİYOR''

Borsa İstanbul 10 bin 25 puanda. 1.47 yükselişle günü tamamladığını söyleyen Memiş, ‘10 bin puan üzerinde tutunuyor. Tepki alımlarıyla yükselişler var. Kişisel kanaatim yükselişlerin kalıcı olmayacağı yönünde. Deprem etkisinin piyasalarda geçtiğini düşünmüyorum. Belirsiz ve gergin bir haftanın iki gün boyunca devam edeceğini düşünüyorum. Yukarıda direnç seviyeleri var ama resesyon endişeleri fiyatlanıyor.’ diyerek borsa hakkındaki yorumlarını dile getirdi.

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‘‘40 ÜZERİNDE BEKLENTİMDE DEĞİŞİKLİK YOK BENİM"

Para Piyasaları Uzmanı Memiş, Dolar kurunun 33.80 direncini takip etmeyi sürdüreceğini belirterek, ‘‘Ekonomik koşullara bakmak lazım, dış politikaya bakmak lazım. Trol orduları var köpürtüyorlar, insanlar umut ediyor. Biz de doların düşük olmasını istiyoruz. Umut etmek farklı, gerçekler farklıdır. Hayaller 25 lira, gerçekler 33 lira. 40 üzerinde beklentimde değişiklik yok benim." dedi.

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‘‘BORSADAKİ ÇÖKÜŞLER RİSK OLARAK DURMAYA DEVAM EDİYOR’’

‘‘Ons altın şu anda 2402 dolarda. Ons altın tarafında kısa vadede 2380 - 2480 dolar aralığına odaklanacağız. 2380 dolar test edildi ve kırmızı çizgimize kadar çekildi, ardından 2402 dolara geldi’’ diyen Memiş, ‘‘Misilleme vs olursa yukarıda 2480 dolar var. Borsalardaki çöküşler devam ederse aşağıda 2320 doları da telaffuz ettim. Bu kenarda risk olarak durmaya devam ediyor.’’ şeklinde açıkladı.

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‘‘PİYASALAR ÇOK RİSKLİ, DİKEN ÜSTÜNDE’’

Son olarak gram altındaki beklentileri hakkında değerlendirmede bulunan Para Piyasaları Uzmanı Memiş, şunları söyledi;
‘‘Gram altın serbest piyasalarda 2630 - 2640 lira. Ons altını takip etmelerini söyledik gram altın için. Dolar güçlü duruşunu koruduğu için ons altındaki gerilemeyi gram altında çok görmüyoruz.
Ağustos ayında 2730 lira direnç seviyesini takip edeceğiz. Ons altında gerileme olursa, gram altında da gerileme olursa alım için muazzam olur. Piyasalar çok riskli. Diken üstünde, her an her şey olabilir.

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Gümüş onsunda da 26.80 - 27.20 aralığı var. Yukarıda 30-31 dolar direnci var. Altına göre gümüş onsu bedava. Elinde altın olan rasyo ve parite üzerinden gümüşe geçebilirler.
Biz altın pozisyonlarımızı gümüşe geçmiştik. Ons gümüş nedenli gram gümüş de ucuz. Almak isteyenlerin bilgisi olsun, yukarı yönlü sert yükseliş bekliyorum.’’

‘‘UYGUN FİYATLARDAN GEÇİYORUZ’’

Para Piyasaları Uzmanı Memiş, son olarak altın veya gümüş almak isteyenler için, şu an uygun fiyatların olduğu bir dönemden geçildiğini söyleyerek, ‘‘Artçı şoklar devam edecek belirsizlikler devam edecek. Borsa tarafındaki arkadaşlarımız biraz daha dikkat etsin." diye ifade etti.

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İslam Memiş
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