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Uzman isimden dolar tahmini! "30-35 olacak diye geliyorlar" dedi, rakam vererek beklentisini açıkladı

18.07.2023 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar, euro ve gram altın gün içinde rekor kırdı. Piyasadaki hareketliliğin ardından Kapalıçarşı'da da tempo arttı. Döviz ve Altın Piyasa Uzmanı Adnan Kapıkaya rekorların ardından yaptığı açıklamada, "Doların son bir çıkışla 28 liradan sonra 25 liraya geleceğini söyleyebilirim. Dolar 30-35 olacak diye geliyorlar ama insanlara yüksekten doları verecekler aşağıdan geriye alacaklar." ifadelerini kullandı.

Uzman isimden dolar tahmini! "30-35 olacak diye geliyorlar" dedi, rakam vererek beklentisini açıkladı

Gram altının bin 700 TL, 1 Euro’nun ise 30 TL'nin üzerine çıkmasının ardından Fatih'te bulunan Kapalıçarşı'da hareketlilik yaşandı .Kapalıçarşı'da saat 15.00 sıralarında gram altın alış bin 726 liradan, satış bin 735 liradan, dolar alış 27 lira 50 kuruş, satış 27 lira 20 kuruş, Euro alış 30 lira 37 kuruş, satış 30 lira 54 kuruştan işlem gördü.

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HAREKETLİLİK TEDİRGİN ETTİ

Birikimi olanlar, güvenli liman olarak görülen altına yatırım yaptıklarını belirtiyor. Kapalıçarşı esnafı da vatandaşların yatırım için altını seçtiğini söylüyor. Çarşıda bulunan 'Ayaklı borsada' da dolar, altın ve eurodaki yükseliş nedeniyle hareketlilik yaşandığı görüldü. Bazı vatandaşlar, Türk lirası ihtiyacı nedeniyle dolar ve altın bozdurduklarını ifade etti. Çarşıya gelen vatandaşlar, kurdaki bu yükseliş nedeniyle tedirgin olduklarını belirtiyor. Piyasa uzmanlarının tahmini ise, doların 28 liraya yükseldikten sonra 25 lira civarına geri düşeceği yönünde.

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UZMAN İSİMDEN DOLAR TAHMİNİ

Döviz ve Altın Piyasa Uzmanı Adnan Kapıkaya, " Faiz öncesi piyasalarda çok ciddi hareket var şu anda. Bir önceki faizi gündeme alırsak onda da sert bir satış vardı dolarda 23 liraya kadar gelmişti. Sonra faiz artmasına rağmen dolar 26 liraya çıkmıştı. Bu sefer de bir korku var. Yani bunun en büyük sebebi ÖTV'den kaynaklanıyor. Petrolün 34’de çıkması işte Merkez Bankası'nın işte bu Perşembe günü faizi açıklayacağı kararla birlikte doların buraya gelmesi, soru işareti veriyor. Acaba doların yabancılar için Merkez Bankası yükseltiyor? Yüksek faizden satıp kasayı doldurmak isteyecektir muhtemelen Merkez Bankası, ama dolarla 28 sınırından sonra ciddi bir satış gelebilir. Zannediyorum yabancılar bu seviyeyi kollayacaklar satmak için.

ALTIN

Oradan 25’e kadar bir rahatlama gelebilir. Bu saatten sonra gördüğünüz gibi dolar 27 bin 10-15 seviyesinde devam ediyor. Sabah 26.30 seviyesinden açıldı. Şu anda ciddi bir çıkış var. Parası olanlar televizyon izliyor. Faizlerde bir düşüş var. Kur korumada düşüş var. Ama bundan sonra ne olacak derseniz? Bence insanlar biraz izlesinler. Doların son bir çıkışla 28 liradan sonra 25 liraya geleceğini söyleyebilirim" dedi.

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"DOLAR 30-35 OLACAK DİYE GELİYORLAR AMA..."

Kapıkaya, Kapalıçarşı’nın yoğun olduğunu söyleyerek, “Şu anda 27 bin 150 rekor seviyede şu anda seviyesinde. Euro, Türk Lirası da 30 bin 600 seviyesinde. O zaten ciddi bir rekor yaptı Euro son zamanların en zirvesinde. Bugün baktığımız zaman, bu ayın 25’inde Amerika'nın bir faiz kararı var. Ondan sonra Euro'da belki bir yumuşama gelebilir. Çok zirvelerde diye düşünüyoruz ama şu anda dövizde bir bol köpük var diyebilirim. Yani bu bunun en büyük kaynağı petrolün yüzde 7, ÖTV'ye gelmesi, petrolün 34'e çıkması insanlarda kuşku yarattı. Artık son gazları verip tekrar bir yumuşama geleceğini söyleyebilirim. Çok kalabalık, bankalardan parasını çeken geliyor. Dolar 30-35 olacak diye geliyorlar ama insanlara yüksekten doları verecekler aşağıdan geriye alacaklar. Merkez Bankası sadece seyrediyor çünkü onlar da 28’i bekliyorlar. 28’den sonra doların kaderi belli olacak. Net söylüyorum ben bunu yani" ifadelerini kullandı.

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"YASTIK ALTINDAKİ DOLARI BOZDURMAK ZORUNDA KALIYORUZ"

Dolar bozdurmak için çarşıya gelen Bilal Tercan, “Doların artacağına inanıyorum ama illaki bir Türk lirası oluyor. Yavaş yavaş paramızı yastık altında dolar tutmak zorunda kalıyoruz. Çünkü Merkez Bankası, FED bunlar dolar kurlarını yükseğe sabitledi ve geçenlerde doların 25’e çıkmasıyla önünün açıldığını düşünüyorum, altının da öyle. Benim tahminimce altın bin 800, bin 900'ün üstüne, dolar da 30’un üstüne çıkacak ama yastık altında dolar tutuyoruz. Türk lirasına ihtiyacımız olduğunda dolardan çekip burada bozduruyoruz. Şimdi dolar bozdurdum. Belirli harcamalarımızı Türk lirasıyla yaptığımız için yastık altından dolar çekip bozdurmak zorunda kalıyoruz" diye konuştu. Yüksel Şen ise, “Bozdururken de, alırken de burası daha uygun olduğu için geldik. Şu an dolar bozdurdum. Türk lirası ihtiyacım olduğu için. Dolar, altın haliyle yatırım. Elimizde az da olsa tercihimiz onlar" şeklinde konuştu. (DHA)

PİYASA DOLAR

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