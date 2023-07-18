SON DAKİKA: Euro 30 lirayı aştı, dolar ve gram altın fiyatında yeni rekor! ‘Gelecek 6-12 ay içinde’ diyerek duyurdular: İki dev kurumdan çifte rekorlu tahmin…

Geçtiğimiz hafta ABD manşet enflasyon ve çekirdek enflasyon verisi beklentilerin altında açıklanınca ABD Merkez Bankası Fed’in Temmuz ayındaki toplantıda faizi artırıp sonrasında aceleci olmayacağı beklentisi fiyatlamalara yansımaya devam ediyor. Fed yaklaşık 1.5 yıldır sıkılaştırıcı faiz politikaları ile enflasyonu azaltmaya çalışıyordu. Ekonomistler gelen verilerden yola çıkarak yaptığı değerlendirmesinde bankanın enflasyon ile mücadelede olumlu sonuçlar almayı başardığını ifade ediyor. Ancak yine de çekirdek enflasyonun görece yüksek olması gibi unsurlar nedeniyle Fed’in faiz patikasında dikkatli ilerlemesi gerektiğinin altını çiziyorlar.

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FED FAİZ KARARI 26 TEMMUZ’DA AÇIKLANACAK

ABD enflasyon verisi sonrası Fed’in faizde zirve seviyeye yakın olduğu kaydedilirken bu noktada gözler 26 Temmuz’daki karara çevrildi. Haziran ayında Fed Başkanı Powel’ın açıklamaları üyelerin yıl sonuna kadar iki faiz artırımını üzerinde mutabık kaldıkları yönünde olmuştu. 26 Temmuz’da yapılacak Fed toplantısında 25 baz puan artırımına piyasa neredeyse kesin gözüyle bakarken, Powell’ın karar ardından yapacağı açıklamaların daha kritik rolde olacağı ifade ediliyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI 20 TEMMUZ’DA

Yurt içinde ise gündem sıcak. Vergi artışları ile hafta hareketli başladı. Ekonomistler yaşanan bu artışın fiyatları yukarı itmesinin mümkün olduğunu dile getiriyor. Enflasyon riski artarken tüm gözler 20 Temmuz’da yapılacak olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararının açıklanacağı PPK toplantısında olacak. Piyasada, politika faizine dair beklentiler yüzde 16-20 bandına yayılmış durumda.

DOLAR VE EURO YÜKSELİŞE DEVAM EDİYOR

Tüm bu gelişmelerle altın ve döviz piyasalarında hareketlilik devam ediyor. Dolar Endeksi 100 seviyesinin biraz altında işlem görüyor. Dolar/TL kuru ise yukarı yönde eğilimini koruyor. Bu sabah 26,58 TL civarında işlem görerek yeni rekorunu kırdı. **Euro/TL kuru ise 30.05 TL'yi aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

GRAM ALTIN REKOR SEVİYEDE

Bu hafta önemli bir değişiklik beklenmeyen ons altın fiyatı 1963 dolardan işlem görüyor. Gram altın fiyatı ise 1673 TL ile rekor seviyelerden değerleniyor. Çeyrek altın 2823 TL, Cumhuriyet altını da 11.441 TL’den alıcı ile buluşuyor.

CITI İLE BOFA’DAN ALTIN VE DOLAR TAHMİNİ

New York merkezli Citibank, altın, petrol ve gümüş fiyatlarına ilişkin görüşlerini açıkladı. Yayımladığı raporda, Citibank’ın, altın fiyatlarına ilişkin tahmini, JPMorgan’ın beklentilerinin üzerinde bir seviyeye şekillenirken, banka petrol talebinde ise düşüş öngördü.

Citibank, 2023 yılı için global petrol talebi artış beklentisini 1.8 milyon varil/günden 1.6 milyon varil/güne revize etti. Bu düşüşün nedeni olarak, ekonomik büyüme beklentilerindeki yavaşlama ve enerji talebindeki zayıflama gösterildi.

Altın fiyatlarına gelince banka, gelecek 6-12 ay içinde ortalama altın fiyatının taze bir rekor kırarak ons başına 2100 dolar seviyesine çıkmasını bekliyor. Bu beklentinin arkasında, ekonomik belirsizliklerin yatırımcıları güvenli limanlara yönlendirmesi yer alıyor.

Gümüş fiyatlarına ilişkin olarak ise Citibank, yıl sonunda ortalama gümüş fiyatının ons başına 28-30 dolar aralığında olmasını bekliyor.

BofA Securities ise yayınladığı bir raporda dolar/TL kuruna ilişkin tahminini paylaştı. Buna göre doların yıl sonuna kadar 31 TL olmasını beklediklerini dile getirdiler.





