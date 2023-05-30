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UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU 2023: Başöğretmen ve Uzman öğretmen sınavı ne zaman, başvuru şartları nedir? MEBBİS ekranı

30.05.2023 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzman öğretmenlik ve başöğretmen başvuruları ile ilgili MEB'den son dakika açıklaması bekleniyor. Yayımlanan bilgilere göre; en az 10 sene hizmeti bulunan öğretmenler uzman öğretmenlik sınavına, uzman öğretmenlikte en az 10 sene hizmeti olanlar ise başöğretmenlik sınavına başvuru yapabilecek. Peki, Başöğretmen sınavı ne zaman, başvuru şartları neler? Uzman öğretmen sınavı ne zaman, kimler başvuru yapabilir?

UZMAN ÖĞRETMENLİK VE BAŞÖĞRETMENLİK BAŞVURUSU 2023: Başöğretmen ve Uzman öğretmen sınavı ne zaman, başvuru şartları nedir? MEBBİS ekranı

Uzman öğretmen ve Başöğretmen yazılı sınavı için başvurular 30 Mayıs 2023 Salı günü itibarıyla alınmaya başlanacak. Uzman Öğretmenlik sınavı ve Başöğretmen sınavı ise Kasım ayında yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Uzman öğretmenlik ve başöğretmen başvuru ekranı...

Uzman öğretmen

UZMAN ÖĞRETMEN SINAVI İLE BAŞÖĞRETMEN SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

Uzman Öğretmen sınavı ve Başöğretmen sınavı için başvurular 30 Mayıs 2023 Salı günü alınmaya başlanacak.

Yapılan açıklamaya göre; adaylar başvuru süreci 9 Haziran'da son bulacak.

Uzman öğretmen

UZMAN ÖĞRETMEN SINAVI VE BAŞÖĞRETMEN SINAVI NE ZAMAN?

Uzman Öğretmen sınavı ve Başöğretmen sınavı 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

Uzman öğretmen

UZMAN ÖĞRETMEN SINAVI İLE BAŞÖĞRETMEN SINAVI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Uzman Öğretmen sınavı ve Başöğretmen sınavı için başvuru şartları MEB tarafından paylaşıldı. Buna göre; en az 10 sene hizmeti bulunan öğretmenler uzman öğretmenlik sınavına, uzman öğretmenlikte en az 10 sene hizmeti olanlar ise başöğretmenlik sınavına başvuru gerçekleştirebilecekler.

Uzman öğretmen

LİSANSÜSTÜ SINAVINI TAMAMLAYAN ÖĞRETMENLER SINAVDAN MUAF OLACAK

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in bahsi geçen sınavlara ilişkin yaptığı açıklamaya göre; lisansüstü eğitimini taamlayan öğretmenler uzman öğretmenlik yazılı sınavından; doktora eğitimini tamamlayan uzman öğretmenler ise başöğretmenlik yazılı sınavından muaf olacak.

UZMAN ÖĞRETMEN SINAVI - BAŞÖĞRETMEN SINAVI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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