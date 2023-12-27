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  4. Uzman tabipten hemşireye... Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak: İşte kadrolar

Uzman tabipten hemşireye... Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak: İşte kadrolar

27.12.2023 08:43 | Son Güncelleme:
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sağlık hizmetlerinin yürütülebilmesi için 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek.

Uzman tabipten hemşireye... Sağlık Bakanlığı 27 bin sözleşmeli sağlık personeli alacak: İşte kadrolar

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde sağlık hizmetlerinin yürütülebilmesi için 27 bin sözleşmeli sağlık personeli istihdam edilecek.

27 BİN SAĞLIK PERSONELİ İHTİYACI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yer alan karara göre, eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla, 2023 yılında uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi.

TABİP, EBE, HEMŞİRE VE UZMAN TABİP ALINACAK

Buna göre, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olmak üzere 23 bin 464 uzman tabip, 3 bin 498 tabip, 9 ebe, 25 sağlık memuru, 2 hemşire, ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek. Sözleşmeli tabiplerin tamamı yataklı tedavi merkezlerinde görev yapacak.

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Sağlık Bakanlığı
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