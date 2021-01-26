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Uzmandan "ne zaman gram altın alınır" sorusuna cevap! İşte analistlerin altın yorumları!

EKONOMİ HABERLERİ  | 26.01.2021 15:34 | Son Güncelleme

Altın fiyatları ABD Başkanı Joe Biden'ın mali teşvik paketini beklerken yatay seyretmeye devam ediyor. Bu süreçte gram altın hafif yükseliş gösterirken, gümüş ve ons altın fiyatları yatay seyrediyor. Altın yatırımcıları ne zaman altın alınır, şimdi altın alınır mı araştırması yaparken, uzmanlardan cevap geldi. İşte analistlerin güncel altın yorumu ve altın grafiği...

Altın fiyatları ABD Başkanı Joe Biden'ın orjinal mali teşvik paketinin kabul edilmesini beklerken Biden'den pakette değişiklik yapılacağına dair açıklama geldi. Bu hafta yapılacak olan Fed toplantısına odaklanan altın fiyatları teşvik paketi beklentileriyle baskılanmış durumda yatay seyrediyor. Altın yatırımcıları, Fed Başkanı Jerome Powell’dan aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programının azaltılmaması yönünde karar alması için beklenti içine girdi. Eğer yakın bir tarihte aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programı azaltılmazsa altın fiyatları biraz destek bulabilir ve piyasalar yönünü belirleyebilir. Peki altın fiyatları ne zaman yükselecek, yükselir mi? Çeyrek altın düşecek mi? Yatırımcılar altın fiyatlarına dair görüşlerini ve beklentilerini aktaran analistlerin yorumlarını araştırmaya başladı. Fed toplantısına ve ABD teşvik paketine dair güncel altın tahminlerini paylaşan uzmanların altın ve grafik yorumları haberimizde.

ONS ALTIN İÇİN UZMAN ANALİSTTEN 1875 DOLAR BEKLENTİSİ!

ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamada mali teşvik paketinin üzerinde değişiklik yapılacağına dair bilgi vererek, mali teşvik paketinin değişebileceğini aktardı. Yapılan açıklamalarda Cumhuriyetçiler Biden'ın mali teşvik paketini büyük buluyor. ABC Bullion Küresel Genel Müdürü Nicholas Frappell güncel altın yorumunda ons altın beklentisini 1875 dolar noktasına kadar çıkabileceğini vurgulayarak, "Fed, yakın dönemdeki ekonomik baskıları göz önüne alarak parasal genişlemeci duruşunu muhtemelen sürdürecektir. Altın bu hafta 1.840 dolar üzerinde destek bulacaktır böylece 1.871-1.875 dolar civarına yükselebilir." dedi.

"BIDEN'IN PAKETİ GEÇSEYDİ ALTIN POZİTİF OLABİLİRDİ"

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan güncel altın yorumunda Fed kararlarına değinerek, altın fiyatlarının teşvik kararlarına odaklandığını belirtti. 2020 yılında altın grafiğinin olumlu olmasına rağmen, 2021 yılında inişli çıkışlı ilerlediğini belirten Erkan, doların düşüşünün ve büyüme beklentilerinin altına destek olmadığını açıkladı. Erkan açıklamasına; " Yakın dönemde Hazine tahvil getirileri ile aradaki ilişkiyi izlemek gerek, faizlerde biraz gevşeme görürsek altın açısından daha olumlu olur. Mali genişleme, Biden paketi orijinal haliyle geçebilecek olsaydı altın pozitifti, ancak Biden kendi partisinden de muhalefet alırken geciken ve beklentileri karşılamayan bir paket dolar pozitif, altın negatif etki yapabilir. " diyerek devam etti. Peki bu süreçte altın fiyatları nasıl bir yön izleyecek?

"TAPERING'İN DEĞERLENDİRİLMEMESİ ALTIN İÇİN OLUMLUDUR"

Risk dengesi ve son ekonomik durumunun Ged'in genişlemeci para politikası duruşunu sürdürmesini beklediklerini söyleyen Erkan altın fiyatlarının pozitif yön izleyebileceği durumu şöyle aktardı; " Fed, aşılama daha da ilerledikçe ve 2021'de kısıtlamaların gevşetilmesi umutları ortaya çıktıkça varlık satın alma konusunda ileriye dönük bir rehberlik sonraki dönemlerde oluşturabilir. “Tapering” şu aşamada değerlendirilmemesi altın için pozitif olur." dedi.

ALTIN FİYATLARI FED KARARINI BEKLİYOR!

Gedik Yatırım Yatırım Danışmanı Eda Karadağ güncel altın yorumunda Çin, ABD ve Avrupa'da yeni yıl itibari ile başlayan kısıtlamaların altın açısından olumlu olduğunu belirterek, ABD’de teşvik paketi beklentilerinin beklendiğini açıkladı. Karadağ açıklamasında ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz kararının beklendiğine değinerek, 27 Ocak TSİ 22:00’da açıklanacak ve Türkiye saati ile 22:30’da Fed Başkanı Powell konuşması takip edileceğini vurguladı.

Doların piyasalarda gevşek seyrettiğine değinen Karadağ, doların bu durumunun ons altının 1850 dolar çevresinde tutunmasını desteklediğini belirtti. Peki ne zaman gram altın alınmalı? Şimdi gram altın alınır mı?

NE ZAMAN GRAM ALTIN ALINIR?

Ons altının direnç noktalarına değinen Karadağ, teşvik paketleirnin, Biden'in hamlelerinin, Fed Başkanı Powell'in açıklamalarının ons altını etkileyebileceğini belirtti. Karadağ gram altın ne zaman alınır, gram altın şimdi alınır mı sorularına da yanıt verecek şu açıklamayı yaptı;

"Bu gelişmeler altının seyrini belirleyebilir. Ons altın için 1858 dolar 22 günlük ortalamasının geçtiği direnç noktası ve bu direncin üzerinde ısrarcı bir seyir oluşmadığı sürece altında yeni bir yükseliş trendi izlenmeyebilir. Geri çekilmelerde 1850 dolar altında kapanışlar görülmesi durumunda 1841 - 1825 – 1800 dolar destekleri karşımıza çıkıyor. Teknik görünüm altında temkinli olduğu için şimdilik olağanüstü bir durum olmadıkça yatay seyri sürebilir. Teşvik paketi özellikle altın için pozitif bir gelişme ve yakın zamanda teşvik paketinin onaylanması altının kazançlarını genişletmesini destekleyebilir. Gram altın yatırımcısı mevcutta pozisyonlarını korumaya devam edebilirler. İlave alımlar içinse geri çekilmeleri değerlendirebilir düşüncesindeyim. " dedi.

GÜNCEL ALTIN GRAFİĞİ YORUMU

Özel Fon Yöneticisi Rıdvan Baştürk'ün sosyal medya üzerinden yaptığı güncel altın ve dolar beklentilerini ve grafik paylaşımlarını aktarmaya devam ediyoruz.
Baştürk son yaptığı paylaşımda ons altında 1833 direncinin önemli olduğunu vurgulayarak gram altının grafik yorumunu paylaştı;

"Mevcut yapı korunuyor. 1875 altında kaldığı sürece baskı yeme ihtimali devam ediyor. Zaten son iki haftadır güzel satış fırsatları verdi. Yukarıda orayı baz alalım. Aşağıda ise yükselen eğilim desteği olan 1835 ana destek olarak izlenmelidir..."


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