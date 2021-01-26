Uzmandan "ne zaman gram altın alınır" sorusuna cevap! İşte analistlerin altın yorumları!

Altın fiyatları ABD Başkanı Joe Biden'ın orjinal mali teşvik paketinin kabul edilmesini beklerken Biden'den pakette değişiklik yapılacağına dair açıklama geldi. Bu hafta yapılacak olan Fed toplantısına odaklanan altın fiyatları teşvik paketi beklentileriyle baskılanmış durumda yatay seyrediyor. Altın yatırımcıları, Fed Başkanı Jerome Powell’dan aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programının azaltılmaması yönünde karar alması için beklenti içine girdi. Eğer yakın bir tarihte aylık 120 milyar dolarlık varlık alım programı azaltılmazsa altın fiyatları biraz destek bulabilir ve piyasalar yönünü belirleyebilir. Peki altın fiyatları ne zaman yükselecek, yükselir mi? Çeyrek altın düşecek mi? Yatırımcılar altın fiyatlarına dair görüşlerini ve beklentilerini aktaran analistlerin yorumlarını araştırmaya başladı. Fed toplantısına ve ABD teşvik paketine dair güncel altın tahminlerini paylaşan uzmanların altın ve grafik yorumları haberimizde. ONS ALTIN İÇİN UZMAN ANALİSTTEN 1875 DOLAR BEKLENTİSİ! ABD Başkanı Joe Biden dün yaptığı açıklamada mali teşvik paketinin üzerinde değişiklik yapılacağına dair bilgi vererek, mali teşvik paketinin değişebileceğini aktardı. Yapılan açıklamalarda Cumhuriyetçiler Biden'ın mali teşvik paketini büyük buluyor. ABC Bullion Küresel Genel Müdürü Nicholas Frappell güncel altın yorumunda ons altın beklentisini 1875 dolar noktasına kadar çıkabileceğini vurgulayarak, "Fed, yakın dönemdeki ekonomik baskıları göz önüne alarak parasal genişlemeci duruşunu muhtemelen sürdürecektir. Altın bu hafta 1.840 dolar üzerinde destek bulacaktır böylece 1.871-1.875 dolar civarına yükselebilir." dedi.

"BIDEN'IN PAKETİ GEÇSEYDİ ALTIN POZİTİF OLABİLİRDİ" Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan güncel altın yorumunda Fed kararlarına değinerek, altın fiyatlarının teşvik kararlarına odaklandığını belirtti. 2020 yılında altın grafiğinin olumlu olmasına rağmen, 2021 yılında inişli çıkışlı ilerlediğini belirten Erkan, doların düşüşünün ve büyüme beklentilerinin altına destek olmadığını açıkladı. Erkan açıklamasına; " Yakın dönemde Hazine tahvil getirileri ile aradaki ilişkiyi izlemek gerek, faizlerde biraz gevşeme görürsek altın açısından daha olumlu olur. Mali genişleme, Biden paketi orijinal haliyle geçebilecek olsaydı altın pozitifti, ancak Biden kendi partisinden de muhalefet alırken geciken ve beklentileri karşılamayan bir paket dolar pozitif, altın negatif etki yapabilir. " diyerek devam etti. Peki bu süreçte altın fiyatları nasıl bir yön izleyecek? "TAPERING'İN DEĞERLENDİRİLMEMESİ ALTIN İÇİN OLUMLUDUR" Risk dengesi ve son ekonomik durumunun Ged'in genişlemeci para politikası duruşunu sürdürmesini beklediklerini söyleyen Erkan altın fiyatlarının pozitif yön izleyebileceği durumu şöyle aktardı; " Fed, aşılama daha da ilerledikçe ve 2021'de kısıtlamaların gevşetilmesi umutları ortaya çıktıkça varlık satın alma konusunda ileriye dönük bir rehberlik sonraki dönemlerde oluşturabilir. “Tapering” şu aşamada değerlendirilmemesi altın için pozitif olur." dedi.