Uzmanlar uyardı! Ev almak için doğru zaman mı? Ev fiyatları artıyor mu?

Genel olarak bu sorunun cevabı "evet" olsa da özele inildiğinde bu durum değişiklik gösteriyor. Örneğin; sıfır konut fiyatlarında en az %10 - 15 gibi ciddi oranlarda artışlar söz konusuyken ikinci el konut fiyatlarındaki artış oranı ise bu kadar yüksek değil. Haliyle kredi faiz oranları düşürülmeden önce 700bin TL'ye satılan sıfır bir daire, şu an 800 - 850bin TL gibi oldukça yüksek rakamlara ulaşabiliyor ancak ikinci el konutlardaki fiyat artışları bu derece yüksek oranlarda gerçekleşmiyor.

Kredi faiz oranlarındaki ciddi düşüşler, uzun süredir durgunluk yaşayan konut sektörünü tekrar hareketlendirdi. Bu yüzden haziran ayındaki konut satışları, son yıllardaki satış oranlarının neredeyse iki katına çıkarak 190bini geçti. 190bin konutun 104bini ise konut kredisi aracılığıyla alındı. Bu da faiz oranlarındaki düşüşün konut satışlarına olan olumlu etkisini açık bir şekilde kanıtlıyor. Ancak kredi faiz oranlarındaki bu düşüşün konut sektöründe yol açtığı olumsuz gelişmeler de bulunuyor. Bunlardan biri de hızla artan fiyatlar.

DÜŞÜK FİYATLI KONUT ALABİLMEK MÜMKÜN MÜ?

Düşük faiz oranları devam ettikçe aynı anda düşük fiyatlar üzerinden konut alabilmek pek mümkün görünmüyor. Ancak sizin için önemli bir kriter değilse sıfır konut yerine ikinci el konutları tercih ederek mevcut yüksek fiyat artışlarından en az düzeyde etkilenmeyi başarabilirsiniz. Diğer yandan acele etmeyip, bir süre daha bekleyerek duruma göre karar verebilirsiniz. Çünkü mevcut ekonomik koşullar farklı durumları da beraberinde getirebilir.

KONUT SATIN ALMAK İÇİN BİR SÜRE DAHA BEKLEYEBİLİRSİNİZ

Faizlerin düşmesiyle beraber konut sektöründe yoğun bir hareketlilik yaşansa da kötüleşen ekonomilerde mevcut krediler yaygın olarak geri ödenemeyebiliyor. Bu da kredisi ödenemeyen konutların çok daha cüzi fiyatlarla bankalar tarafından satışa çıkarılması anlamına geliyor. Şu an faizler düşmüş olsa da artan fiyatlar nedeniyle konut almakla ilgili aklınızda soru işaretleri varsa bir süre daha bekleyip yaşanan gelişmelere bağlı olarak son kararınızı verebilirsiniz.

KREDİ ŞARTLARINI DA GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURMANIZ GEREKİYOR

Konut kredisiyle ev almak yaygınlaşıyor ancak hayalinizdeki eve sahip olmadan önce hem satın almak istediğiniz evin hem de kendi şartlarınızın konut kredisine uygun olup olmadığını bilmeniz gerekiyor. Aksi takdirde son anda kötü bir sürprizle karşılaşarak büyük bir hayal kırıklığına uğrayabilirsiniz. Bu yüzden temel olarak toplam konut tutarının %25'ini peşin ödeyebiliyor ve kredi notunuzun 1100 skorunu geçiyor olmasına özellikle dikkat etmelisiniz.



