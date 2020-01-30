FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Üzüm için sigorta zamanı

Üzüm için sigorta zamanı

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.01.2020 14:13 | Son Güncelleme

Tarım Sigortaları Havuzu’ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, Türkiye genelinde üzüm ürünü için poliçe kabullerinin bölge ve çeşide göre değiştiğine dikkat çekilerek, erkenci çeşitlerde 7 Şubat’ta, diğer çeşitlerde ise 21 Şubat’ta sona ermeye başlayacağı konusunda uyarılarda bulunuldu.Üreticilerin son poliçe kabul tarihlerini, acentelerinden ya da tarsim.gov.tr adresi üzerinden kolaylıkla öğrenebilecekleri hatırlatıldı.

Üzüm için sigorta zamanı

Tarım Sigortaları Havuzu’ndan (TARSİM) yapılan açıklamada, Türkiye genelinde üzüm ürünü için poliçe kabullerinin bölge ve çeşide göre değiştiğine dikkat çekilerek, erkenci çeşitlerde 7 Şubat’ta, diğer çeşitlerde ise 21 Şubat’ta sona ermeye başlayacağı konusunda uyarılarda bulunuldu.

Üreticilerin son poliçe kabul tarihlerini, acentelerinden ya da tarsim.gov.tr adresi üzerinden kolaylıkla öğrenebilecekleri hatırlatıldı. Üzüm ürünü için, öncelikle Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıt olunması ya da kaydın güncellenmesi gerektiği, sonrasında ise yetkili sigorta şirketlerinin acentelerinden prime sağlanacak yüzde 67’ye varan devlet desteği ile sigortanın yaptırılabileceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de küresel ısınmanın yol açtığı iklim değişikliği nedeniyle, doğal afetlerin ve çeşitli risklerin frekansı ve şiddeti her geçen gün artıyor. Bilindiği üzere, üzüm ürününde ’don’ riski için en kritik aylar Mart ve Nisan. Bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; tarımsal üretimin kesintisiz bir şekilde devam edebilmesi ve gelir kayıpları yaşanmaması için tarım sigortası ihmal edilmemelidir. Şimdi vakit kaybetmeden, poliçe düzenlemeye yetkili sigorta şirketlerinin acentelerine giderek, üzüm ürününüzü dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel-su baskını ile isteğinize bağlı ek olarak alınabilecek don ve yağmur risklerinin neden olduğu miktar kaybına ve dolu riskinin neden olduğu kalite kaybına karşı sigortalatınız.
Ayrıca asmalarınızın kendisi ile fidanları; dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan ile sel ve su baskını, kar ağırlığı, taşıt çarpması risklerine karşı, bağlar için dolu ağı ve örtü sisteminiz ile destek (telli terbiye) sistemleriniz; dolu, dolu ağırlığı, fırtına, hortum, deprem, heyelan, yangın, sel ve su baskını, taşıt çarpması risklerine karşı, asma yapraklarınız ise; isteğinize bağlı olarak, dolu, fırtına, hortum, yangın, deprem, heyelan ile sel ve su baskını risklerine karşı güvence altına alınabiliyor.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?Emeklilikte yaşa takılanlar ne istiyor?
PARTNER Fotoğraf için şekilden şekle girdiler! Fotoğraf için şekilden şekle girdiler!
Şubat ayında e-ticarete doyacağızŞubat ayında e-ticarete doyacağız
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

Araç alım satımında yeni dönem!

Araç alım satımında yeni dönem!

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

Tüm dünyanın merakla beklediği karar açıklandı!

İşte 2020 yılı enflasyon tahmini

İşte 2020 yılı enflasyon tahmini

Büyük talep var! Tükenme noktasında

Büyük talep var! Tükenme noktasında

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Eski ehliyetlerle ilgili önemli karar

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Akaryakıtta büyük oyun

Akaryakıtta büyük oyun

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

'Çeyrek altın alırken rengine ve sertliğine dikkat edin' uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
DHL Global Orta Doğu’da 2020 yılı ‘en iyi işveren’ sertifikasını aldı

DHL Global Orta Doğu’da 2020 yılı ‘en iyi işveren’ sertifikasını aldı

EMİTT’te Kapadokya Rüzgarı

EMİTT’te Kapadokya Rüzgarı

Yatırımcılara altınla ilgili önemli tahmin

Altınla ilgili önemli tahmin

Merkez Bankası Başkanı Uysal: “Depremin ekonomi üzerinde ciddi bir etki oluşturmasını beklemiyoruz”

Merkez Bankası Başkanı Uysal: “Depremin ekonomi üzerinde ciddi bir etki oluşturmasını beklemiyoruz”

Borsa ilk yarıda düştü

Borsa ilk yarıda düştü

Şubat ayında e-ticarete doyacağız

Şubat ayında e-ticarete doyacağız

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.