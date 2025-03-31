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Vadeli döviz satışı nedir? Vadeli döviz ne demek? TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleri

Burcu Tufan Burcu Tufan
31.03.2025 13:43
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Finansal işlem türlerinden biri olan vadeli döviz satışında 2 ayrı para biriminin varlığı mevcuttur. Buna ek olarak vadeli döviz satışında vade sonu tarihiyle kur değerinin önceden belirlenmesi amaçlanır. Dolayısıyla ilgili işlem türü genellikle yatırımcılar, ithalatçılar ve ihracatçılar tarafından tercih edilir. Bu işlemin temel özellikleri sıralandığında ise sürecin hangi kurallar çerçevesinde yürütüldüğü anlaşılır kılınabilir.

Vadeli döviz satışı nedir? Vadeli döviz ne demek? TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleri

Vadeli döviz satışı, iki ayrı para biriminin dahil olduğu finansal işlemler arasında yer alır. Bu işlemde vade sonu tarihi ve kur değeri önceden planlanır. Böylece döviz kurundaki dalgalanmalardan minimum düzeyde etkilenilmesi hedeflenir. Vadeli döviz satışının yapılması için de bankalar, yetkili borsalar ve diğer finansal kuruluşlar kullanılır. Bu kapsamda ithalatçılar, ihracatçılar ve yatırımcılar tarafından değerlendirilen işlem belirli yükümlülükler altında yasal olarak tamamlanabilir.

Vadeli döviz satışı nedir?

Finans alanında gerçekleştirilen çeşitli işlemlerden biri vadeli döviz satışı olarak adlandırılır. Bu işlem, önceden net bir tarihle kur değerinin belirlenmesini gerekli kılar. Nitekim vadeli döviz satışı; belirlenen tarih geldiğinde, önceden seçilen kur üzerinden döviz satma eyleminin tamamlandığı bir finansal işlemdir. Dolayısıyla bu finansal eylemin temel amacı da döviz kurlarındaki dalgalanmalardan korunmak olarak açıklanmalıdır. Ayrıca vadeli döviz satışıyla birlikte gelecekteki döviz ihtiyacının
garanti altına alınması kolaylaşır.

Vadeli döviz satışı gibi işlemler; finansal kuruluşlar, bankalar ya da vadeli işlemlerin yürütüldüğü borsalar aracılığıyla tamamlanır. Bu çerçevede ele alınan işlem çeşidinin ithalatçılar, ihracatçılar ve yatırımcılar tarafından yaygın olarak tercih edildiği söylenmelidir. Yapılan bu tercihle birlikte ise kur riskini minimize etmek mümkün hale gelir.

Vadeli döviz ne demek?

Vadeli döviz; bir para biriminin başka bir para birimine karşı, önceden belirlenmiş vade ve kur üzerinden değerlendirilmesini temsil eder. Dolayısıyla bu ifade genellikle vadeli döviz satışı ve vadeli döviz hesabı gibi temel kavramları açıklamak amacıyla kullanılır. Vadeli döviz alım satım işlemlerine yönelik olarak yapılan anlaşma, kur değerlerindeki ani dalgalanmaların olumsuz etkilerini minimize eder. Bu bağlamda vadeli döviz seçeneğinin kullanıldığı alım-satım işlemlerinin öne çıkan özellikleri aşağıdaki gibi sıralanmalıdır:

  • Vadeli döviz satışının temel şartları, ilgili işlemin yürütüldüğü finansal kuruluşlar ile müşteriler arasındaki özel anlaşmaya göre belirlenir.
  • Söz edilen işlemde kur değerlerinin vade sonu için belirlenmesi esas alınır.
  • Vadeli döviz ile yapılan işlemlerde hem alıcı hem de satıcı için geri dönülemez bir yükümlülük vardır.
  • Bu işlem seçeneğinin bir diğer özelliği de tüzel kişiler için vergi (stopaj) uygulamasının mevcut olmamasıdır.
  • Vadeli dövizin kullanıldığı satışların işlem türü ise “forward” olarak nitelendirilir

TL uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemleri mekanizması nasıldır?

TL uzlaşmaları vadeli döviz alım-satım işlemlerinin nasıl bir işleyişe sahip olduğu merak konusudur. Bu bağlamda ele alınan türev ürününün, bir para biriminin diğer bir para birimi karşısında önceden belirlenen kur değeriyle alınıp satılmasını mümkün kıldığı hatırlatılmalıdır. Böylece vadeli dövizin, alım-satım işleminin planlandığı tarihi ifade eden vade sonunda hangi kur üzerinden değerlendirileceği önceden belirlenir. Dolayısıyla TL uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerinin nasıl yürütüldüğü de Merkez Bankası'na yönelik olan detayların açıklanmasıyla anlaşılır kılınabilir.

Yakın zamanda kamuoyuna duyurulan programlar çerçevesinde de TCMB’nin ilgili işlemlerde döviz satım pozisyonunda yer aldığı açıklanmıştır. Bu çerçevede ihaleyi kazanan bankalar da döviz alım pozisyonuna taşınmış olur. Buna bağlı olarak bankalar, TCMB aracılığıyla kazandığı döviz alım pozisyonunu kur riskine karşı finansal koruma sağlamak amacıyla değerlendirebilir. Böylece bankaların döviz alım pozisyonunu reel sektöre ya da yurt dışı piyasalarına ters pozisyon olarak aktarması da mümkün olur.

Önemli uyarı: "Bu içerikte yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir."

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