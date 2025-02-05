Vahit Karaaslan imzaya gelmedi... Fenerbahçe - Kalamış Yat Limanı ihalesi yeniden Koç Holding bünyesinde!

Fenerbahçe-Kalamış Yat Limanı'nın 40 yıl süreyle "işletme hakkının verilmesi" yöntemiyle özelleştirilmesi ihalesi 16 Temmuz'da Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nda (ÖİB) gerçekleştirilmişti.

İMZA DAVETİ GİTTİ ANCAK...

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ihalede en yüksek teklifi veren ilk üç firma onaylanırken, ihale şartnamesi hükümleri gereği teklif sahipleri sırasıyla sözleşme imzalamaya davet edildi.

İHALE ŞARTLARINI YERİNE GETİREMEDİ

İhalede en yüksek teklifi veren isim sözleşme şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle imzaya gelmezken, 504 milyon dolar ile en yüksek ikinci teklifi veren Tek-Art imza için ÖİB'ye davet edildi.

Sözleşmeyi Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri AŞ tarafından şartname gereği kurulan Kalamış ve Fenerbahçe Marina İşletmeciliği AŞ imzaladı. İmza törenine ÖİB, Türkiye Denizcilik İşletmeleri ile şirket temsilcileri katıldı.

NE OLMUŞTU?

16 Temmuz’da gerçekleştirilen ihaleye 6 şirket katılmıştı. Açık artırma 300 milyon dolardan başladı. Koç Holding 504 milyon dolarlık teklif ile ikinci sırada kalmıştı. Vahit Karaaslan ise 505 milyon dolar teklif sunarak ihalenin kazananı olmuştu.

Karaaslan'ın kazandığı özelleştirme ihalesi Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yürürlüğe girdi. Karaaslan, 40 yıl boyunca yat limanını işletecekti ancak beklenen olmadı.

(AA)