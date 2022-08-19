Vakıfbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar? 2022 Vakıfbank emekli promosyon ücretleri

Vakıfbank emekli promosyon ücreti günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz ay uygulanan yüzde 42,35 oranındaki emekli zammı sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonu ödemeleri ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki Vakıfbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar? İşte 2022 Vakıfbank emekli promosyon ücretleri...
Vakıfbank emekli promosyon ücretleri şu şekilde:
1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;
1.500.-TL’ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL,
1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL,
2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL
3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
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