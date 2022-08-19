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Vakıfbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar? 2022 Vakıfbank emekli promosyon ücretleri

19.08.2022 11:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vakıfbank emekli promosyon ücreti, süre dolmadan banka değiştirmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Çok sayıda SSK ve Bağ-Kur emeklisi en çok emekli promosyonu veren bankaları öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Peki Vakıfbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar? Konuya ilişkin detaylar haberimizde. İşte 2022 Vakıfbank emekli promosyon ücretleri...

Vakıfbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar? 2022 Vakıfbank emekli promosyon ücretleri

Vakıfbank emekli promosyon ücreti günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Geçtiğimiz ay uygulanan yüzde 42,35 oranındaki emekli zammı sonrası SSK ve Bağ-Kur emekli promosyonu ödemeleri ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki Vakıfbank emekli promosyon ödemeleri ne kadar? İşte 2022 Vakıfbank emekli promosyon ücretleri...

Asgari ücrete zam gelecek mi?

VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU NE KADAR VERİYOR?

Vakıfbank emekli promosyon ücretleri şu şekilde:

1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;
1.500.-TL’ye (1.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 500.- TL,

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1.500 - 2.500.-TL (2.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 625.- TL,
2.500.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 750.- TL
3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
VakıfBank emekli promosyon
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