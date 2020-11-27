Vakıfbank'tan yeni sendikasyon kredisi anlaşması

Emirates NBD’nin ajan banka olarak görev aldığı ve koordinatörlük görevini The Commercial Bank Qatar ile birlikte üstlendiği 367 gün vadeli kredinin dolar maliyeti Libor +%2.50, euro maliyeti ise Euribor +%2.25 seviyesinde gerçekleşti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandeminin, ekonomiler üzerinde yarattığı olumsuz şartlarda dahi uluslararası piyasalardaki en aktif Türk bankası olmaya devam eden VakıfBank, yılın ikinci sendikasyon kredisini 17 ülkeden 27 bankanın katılımıyla başarıyla çevirdi. VakıfBank bu işlemle toplam 660 milyon dolarlık yeni sendikasyon kredisi sağlamış oldu.

'YENİLEME ORANI YÜZDE 100'ÜN ÜZERİNDEKİ TEK BANKAYIZ'

Gerçekleştirilen işlemin, olağanüstü dönemlerde bile milli ekonomiye ve Türk bankalarına duyulan güvenin bir göstergesi niteliğinde olduğunu belirten VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “Böylesi zorlu bir yılın sonlarına yaklaşırken bir yandan tüm müşterilerimize kesintisiz desteğimizi sürdürmeye, diğer yandan da uluslararası piyasalardan ülkemize yeni kaynak getirmeye

devam ediyoruz” dedi. “Hatırlanacağı gibi yılın ilk yarısında rakip bankalar arasındaki en yüksek sendikasyon kredisi yenileme oranını elde etmiştik” ifadesini kullanan Üstünsalih, konuyla ilgili sözlerini şöyle sürdürdü: