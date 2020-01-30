VakıfBank’tan 750 milyon dolarlık Eurobond ihracı

İstanbul, 30 Ocak (DHA) - VakıfBank, ‘Orta Vadeli Tahvil İhraç Programı’ (GMTN) kapsamında 5 yıl vadeli 750 milyon dolarlık yeni bir tahvil ihracı gerçekleştirdi.

Vakıfbank'tan yapılan açıklamada, "Banka tarihinin tek seferdeki en büyük tahvil ihracı olan işleme dünya genelinden yatırımcıların ilgisi yoğun oldu. 5 yıl vadeli tahvil ihracının kupon oranı, başlangıç seviyesinin 75 baz puan altında yüzde 5.25 olarak gerçekleşti" denildi.

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, işlem büyüklüğünün altı katına ulaşan yatırımcı talebi oluştuğuna dikkat çekti ve “Doğru zamanda doğru strateji ile oldukça başarılı bir Eurobond ihracı gerçekleştirdik. İşlemin başında yatırımcılarla gerçekleştirdiğimiz görüşmeler sayesinde çok kısa bir sürede talep büyüklüğü 2 milyar dolara ulaştı” dedi.

Aşağı yönlü fiyat revizyonlara karşın işleme olan yatırımcı ilgisinin artarak devam ettiğine dikkat çeken Üstünsalih, Amerika piyasalarının açılması ile talep büyüklüğünün 4.3 milyar dolar seviyelerine kadar yükseldiğini söyledi.

“Her zaman olduğu gibi başta İngiltere ve Amerika olmak üzere kıta Avrupası, Orta Doğu ve Asyalı yatırımcılardan oldukça yüksek ve kaliteli bir talep toplama süreci tamamlanmış oldu” diyen Üstünsalih, “Bu sayede tahvilin kupon oranı başlangıç seviyesinin 75 baz puan altında yüzde 5.25, nihai getiri oranı ise yüzde 5.375 olarak gerçekleşti" dedi ve ekledi:

"Bilindiği gibi çok kısa bir süre önce 2025 vadeli ülkemizin ilk Basel III uyumlu sermaye benzeri tahvilinin erken itfa opsiyonun kullanmış ve opsiyon tarihi olan Şubat 2020 döneminde çağrılmasına karar vermiştik.

"750 milyon dolarlık yeni Eurobond işlemimizin başarısı ve yatırımcı geri dönüşü, erken itfa kararının sadece Bankamız için değil aynı zamanda ülkemiz için de ne kadar önemli ve doğru bir karar olduğunu bir kez daha teyit etmiştir.

"Tüm bu işlemler uluslararası tahvil yatırımcıları nezdinde Bankamızın imajını, kredibilitesini ve marka değerini oldukça olumlu etkilemiştir."

750 milyon dolar tutarındaki işlemin, aynı gün swap işlemleri ile euro’ya çevrildiğini ve bu sayede maliyetin çok daha düşük seviyelere çekildiğini belirten Üstünsalih, “Çeşitlendirdiğimiz kaynak yapısı, uzun vadeli ve uygun maliyetli uluslararası fonlama imkânları ile her zaman olduğu gibi ülkemizin ‘yanındaki güç’ olmaya, bankacılık sektörü içindeki ağırlığımızı sürekli artan pazar payımız ile pekiştirmeye devam edeceğiz” diye ekledi. (Fotoğraflı)

