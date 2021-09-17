FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu ne zaman? 2021 VGM burs ücretleri!

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu ne zaman? 2021 VGM burs ücretleri!

17.09.2021 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ortaöğretim, yüksek öğretim ve yabancı uyruklu öğrencilere verilen Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs tarihleri için açıklama bekleniyor. Her yıl ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen VGM burs ücretleri, öğrencilerin eğitim hayatında bir nebze de olsa nefes almasını sağlıyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu ne zaman? 2021 VGM burs ücretleri!

Ortaöğretim, üniversite ve üniversitede okuyan yabancı uyruklu öğrencilere verilen VGM bursu için başvurular henüz başlamadı. Başvuru tarihine dair açıklama da henüz yapılmadı. 2021-2022 dönemi için VGM burs ücretleri de önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları başlamadı. VGM burs başvurularının ne zaman başlayacağı da henüz netlik kazanmadı. Fakat kayıt zamanının ardından akademik takvimin başlayacak olmasından dolayı VHM burs başvurularının da başlayacağı düşünülüyor. Konuyla ilgili açıklama, VGM’nin internet sayfasından yapılacak. Detaylar da bu sayfada yer alacak.

2021 VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2021-2022 dönemine dair burs ücretleri ile ilgili açıklama yapılmadı. Geçen sene ise ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 Türk lirası, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 Türk lirası, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 Türk lirası burs verilmişti.

HANGİ ÖĞRENCİLERE BURS VERİLMEYECEK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

b) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret seviyesinde ücret alan ya da gelire sahip öğrencilere,

c) Yabancı uyruklu öğrencilere,

ç) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

d) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

e) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

f) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim döneminde Genel Müdürlük bursundan faydalanırken başarısız olma sebebiyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu bakanın onayıyla Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlük tarafından belirlenecek burs kontenjanının yüzde 10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mezarlıkta tüyler ürperten görüntü! Taşların arasından çıktıMezarlıkta tüyler ürperten görüntü! Taşların arasından çıktı
Aşıda tespit edildi: Yüzen Beyaz unsur! Sayı artıyorAşıda tespit edildi: Yüzen Beyaz unsur! Sayı artıyor
Emekli olmak isteyene müjde! Emekli olmak isteyene müjde!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sosyal medyada gündem olmuştu! Müdür yardımcısı için karar verildi

Sosyal medyada gündem olmuştu! Müdür yardımcısı için karar verildi

MİT dizisi Teşkilat'ta flaş değişiklik! Mete Başkan'ın yerine o isim geldi

MİT dizisi Teşkilat'ta flaş değişiklik! Mete Başkan'ın yerine o isim geldi

Selden zarar görenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi

Selden zarar görenlerin elektrik faturaları 3 ay ertelendi

Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

Bittiğinde Türkiye'nin en yükseği olacak

Günlük 300 liraya eleman bulamıyor!

Günlük 300 liraya eleman bulamıyor!

İki yıldır fiyatı artmayan tek ürün!

İki yıldır fiyatı artmayan tek ürün!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

20 ülke satın almak için sıraya girdi!

20 ülke satın almak için sıraya girdi!

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

11 saatlik yol 5 saate inecek

11 saatlik yol 5 saate inecek

6 bin lira maaşla eleman bulamıyorlar!

6 bin lira maaşla eleman bulamıyorlar!

İkinci el araç satışında dengeler değişti

İkinci el araç satışında dengeler değişti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.