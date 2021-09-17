Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu ne zaman? 2021 VGM burs ücretleri!

Ortaöğretim, üniversite ve üniversitede okuyan yabancı uyruklu öğrencilere verilen VGM bursu için başvurular henüz başlamadı. Başvuru tarihine dair açıklama da henüz yapılmadı. 2021-2022 dönemi için VGM burs ücretleri de önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

VGM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvuruları başlamadı. VGM burs başvurularının ne zaman başlayacağı da henüz netlik kazanmadı. Fakat kayıt zamanının ardından akademik takvimin başlayacak olmasından dolayı VHM burs başvurularının da başlayacağı düşünülüyor. Konuyla ilgili açıklama, VGM’nin internet sayfasından yapılacak. Detaylar da bu sayfada yer alacak.

2021 VGM BURS ÜCRETLERİ NE KADAR?

2021-2022 dönemine dair burs ücretleri ile ilgili açıklama yapılmadı. Geçen sene ise ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75,00 Türk lirası, yükseköğrenim öğrencilerine aylık 300,00 Türk lirası, Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu öğrencilere ise 600,00 Türk lirası burs verilmişti.

HANGİ ÖĞRENCİLERE BURS VERİLMEYECEK?

Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliğinin “Burs Verilmeyecek Öğrenciler” başlıklı 5. Maddesinin (1) fıkrasına göre;

a) Polis Akademisi ile askeri okul öğrencilerine,

b) Sürekli bir işte çalışarak en az asgari ücret seviyesinde ücret alan ya da gelire sahip öğrencilere,

c) Yabancı uyruklu öğrencilere,

ç) Genel Müdürlükten muhtaç aylığı alan öğrencilere,

d) Ek süre öğrenim gören öğrencilere,

e) Yüksek lisans ve doktora öğrencilerine,

f) Kamu kurumlarından karşılıksız eğitim yardımı ve burs alan öğrencilere,

g) Bir önceki eğitim döneminde Genel Müdürlük bursundan faydalanırken başarısız olma sebebiyle bursu kesilen öğrencilere yükseköğrenim bursu verilmez.

Ancak aynı maddenin (2) fıkrasına göre;

Genel Müdürlüğün bağlı olduğu bakanın onayıyla Türkiye’ye eğitim için gelmiş yabancı uyruklu öğrencilere Genel Müdürlük tarafından belirlenecek burs kontenjanının yüzde 10’u kadar kontenjan ayrılarak burs verilir.



