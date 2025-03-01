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Vale denetimleri yapıldı! 7 kişiye para cezası kesildi

01.03.2025 10:31
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Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Bebek'te bulunan restoranların vale denetimini gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde yoldaki dubalara ve mekanların önündeki vale çadırlarına el konuldu. Yapılan denetimde 7 kişinin toplam 6 bin 498 lira idari para cezası uygulandı.

Vale denetimleri yapıldı! 7 kişiye para cezası kesildi

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile zabıta ekipleri tarafından 25 Şubat'ta Bebek'te vale denetimi gerçekleştirildi. Yollara konulan dubalar zabıta ekipleri tarafından tek tek toplandı. Mekanların önündeki kaldırımlara kurulan vale çadırları ise yine ekipler tarafından kaldırılarak kamyonete konuldu.

ISTANBUL--BEBEKTE-VALE-OPERASYONU-7-KI_589871_174558

7 KİŞİYE 6 BİN 498 LİRA CEZA

ISTANBUL--BEBEKTE-VALE-OPERASYONU-7-KI_589868_174558

Denetimde vale yeterlilik belgesi olmayan Batuhan S. (21), Samet S. (28), Ramazan K. (24), Mustafa K. (30), Ali L. (64), Fatih G. (32) ve Macit Mete K.'ya (31) toplamda 6 bin 498 lira idari para cezası uygulandı. Macit Mete K.'nın poliste 3, Batuhan S.'nin ise 1 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Yapılan denetim ise kameralara yansıdı.

ISTANBUL--BEBEKTE-VALE-OPERASYONU-7-KI_589867_174558

(DHA)Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Vale idari para cezası
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