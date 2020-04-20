FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Vali Yerlikaya duyurdu! İkinci Faz Destek Ödemeleri başladı

Vali Yerlikaya duyurdu! İkinci Faz Destek Ödemeleri başladı

EKONOMİ HABERLERİ  | 20.04.2020 15:22 | Son Güncelleme

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Programı kapsamında ikinci faz destek ödemelerine başlandığını ve 114 bin 313 kişiye bin lira nakit sosyal yardımı evlerinde teslim edileceğini açıkladı.

Vali Yerlikaya duyurdu! İkinci Faz Destek Ödemeleri başladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci faz destek ödemelerinin başladığını açıkladı.

Vali Yerlikaya'nın paylaşımında, "Ekonomik İstikrar Kalkanı Destek Programı kapsamında; "İkinci Faz Destek Ödemeleri"ne başladık. 114.313 vatandaşımıza 1.000 TL nakit sosyal yardımı evinde teslim edeceğiz. PTT bugün 42.241 yarın da 72.072 eve gidecek. Yardım alan ailelerimiz, lütfen evinizde olunuz" ifadeleri yer aldı.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Kartal'da korkunç olay! Yanan otomobilden çıktı Kartal'da korkunç olay! Yanan otomobilden çıktı
Çalışma hayatı değişiyor!Çalışma hayatı değişiyor!
İşten çıkmak zorunda kalana müjde! Devletten maaş desteği...İşten çıkmak zorunda kalana müjde! Devletten maaş desteği...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
- İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ödeme,

En Çok Okunan Haberler

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

23 Nisan'da 4 gün sokağa çıkma yasağı mı ilan edilecek?

Avustralya'dan beklenen açıklama: Koronayı yendik!

Avustralya'dan beklenen açıklama: Koronayı yendik!

Ücretsiz izne çıkarılanları ilgilendiren haber!

Ücretsiz izne çıkarılanları ilgilendiren haber!

İhtiyaç sahiplerine 1000 TL karşılıksız ödeme ve 10.000 TL kredi desteği...

İhtiyaç sahiplerine 1000 TL karşılıksız ödeme ve 10.000 TL kredi desteği...

20 yılın en düşük seviyesinde

20 yılın en düşük seviyesinde

Çalışma Bakanı Zümrüt Selçuk'tan kısa çalışma ödeneği açıklaması

Çalışma Bakanı Zümrüt Selçuk'tan kısa çalışma ödeneği açıklaması

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

SGK'dan müjde! 2008 öncesi girişi olanların emekli maaşında şok edici avantaj!

SGK'dan müjde! 2008 öncesi girişi olanların emekli maaşında şok edici avantaj!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Vatandaşlara erzak desteği!

Vatandaşlara erzak desteği!

Ödemeler başladı!

Ödemeler başladı!

Okuyucu Yorumları 8 yorum
her yere başvurdum 1 kuruş destek gelmedi.Devletime güvenşyorum ama eşim evde ev kira ufacık bebeğimle ne yapalım ? ihtiyacı olmayan devlete kendini mağdur gösteren o kadar çok aile var ki
bu yardımları kim aliyor bu kisiler normal şartlarda yardim alan kisiler bulunduğumuz durum acisindan destek alan yok
ya arkadaş başladıda bize gelen bir şey yok başvuru yapamıyoruz yardım yok
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yapı Kredi konut kredisi faizini aylık yüzde 0,89'a indirdi

Yapı Kredi konut kredisi faizini indirdi

Bankalar koronavirüs destek paketlerini açıkladı! 6 ay ödemesiz kredi...

Bankalar koronavirüs destek paketlerini açıkladı! 6 ay ödemesiz kredi...

Uzaktan çalışma yöntemi Kovid-19 salgını sonrası kalıcı hale gelebilir

Çalışma hayatı değişiyor!

Bakan Varank: Mayıs sonuna kadar beş bin cihaz üretilmiş olacak

Bakan Varank: Mayıs sonuna kadar beş bin cihaz üretilmiş olacak

Gözler Merkez Bankası faiz kararında! Ekonomistler ne bekliyor?

Gözler Merkez Bankası faiz kararında! Ekonomistler ne bekliyor?

Kilosu 20 TL'ye çıkan limon depolarda çürüyor

Kilosu 20 TL'ye çıkmıştı, depolarda çürüyor

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.