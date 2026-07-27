Van'ın yenilenebilir enerjisi ekonomiye 1,5 milyar lira kazandırdı

Van'da yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik üretimi geçen yıl ekonomiye yaklaşık 1,5 milyar liralık katkı sağladı. Güneş ve rüzgar enerjisi santralleri, hidroelektrik tesisleri ile atıklardan üretilen toplam 534 bin 604,81 megavatsaat elektrik, kentin temiz enerji alanındaki potansiyelini bir kez daha ortaya koydu.

Yüksek güneşlenme süresi, güçlü rüzgar potansiyeli, zengin su kaynakları ve atıkları enerjiye dönüştüren çevreci tesisleriyle öne çıkan Van, yenilenebilir enerji yatırımlarının arttığı iller arasında yer alıyor. Adını Urartular döneminde "güneş şehri" anlamına gelen Tuşba'dan alan kentte en yüksek üretim ise güneş enerjisi santrallerinden sağlandı.

GÜNEŞ ENERJİSİ İLK SIRADA YER ALDI

Van'ın farklı noktalarında kurulan çeşitli büyüklükteki güneş enerjisi santrallerinde yılda 264 bin 410,90 megavatsaat elektrik üretildi. Bu üretimin ekonomiye katkısı 698 milyon 561 bin 64 lira olarak hesaplandı.

Gevaş ilçesinde yaklaşık 3 bin rakımda faaliyet gösteren rüzgar enerjisi santralinde ise 2025 yılında 198 bin 878 megavatsaat elektrik üretimi gerçekleştirildi. Rüzgar enerjisinin ekonomiye sağladığı katkı 614 milyon lira oldu.

HİDROELEKTRİK VE ATIKTAN ENERJİ DE KATKI SAĞLADI

Kentte bulunan hidroelektrik tesislerinde yıl boyunca 46 bin 116,95 megavatsaat elektrik üretildi. Bu üretimin ekonomik karşılığı 119 milyon 840 bin 770 lira olarak kayıtlara geçti.

Çevreci enerji uygulamaları kapsamında Van Büyükşehir Belediyesi Entegre Katı Atık Tesisi'nde işlenen atıklardan da elektrik üretildi. Tesiste 25 bin 198,96 megavatsaat elektrik enerjisi elde edilirken, bunun ekonomik değeri 67 milyon 231 bin 66 lira olarak gerçekleşti.

"DOĞAL KAYNAKLARI ENERJİYE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ"

AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, Türkiye'de enerji arz güvenliğinin en üst seviyede tutulmasının hedeflendiğini belirterek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının enerji kaynaklarını çeşitlendirmeye yönelik çalışmalarının Van'da somut sonuçlar verdiğini ifade etti.

Kentte su kaynaklarından, rüzgardan, güneşten ve çöpten enerji üretildiğini dile getiren Türkmenoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Van'da toplamda 534 bin 604,81 megavatsaat elektrik üretiyoruz. Ülke ekonomisine yılda yaklaşık 1,5 milyar lira destek sağlıyoruz. Ülkenin kaynakları yerinde ve verimli kullanıldığı takdirde birçok sorunumuzu da kendiliğinden çözmüş olacağız. Onun için enerji, hepimizin önemsediği ve dünyada yaşam alanlarımız üzerinde en büyük etkiye sahip sektörlerden biridir. Su kaynaklarımızın hoyratça akıp gitmesine izin vermeyeceğiz. Barajlarımızla bu kaynağı enerjiye dönüştürüyoruz. Batı tarafında ise kuzey rüzgarlarımızı RES'ler aracılığıyla değerlendiriyoruz. Biyolojik arıtma tesisimizin yanı sıra çöpten elektrik enerjisi üreten bir tesisimiz de bulunuyor. Bu da bizim için önemli bir kazanım. Doğal kaynakları elektrik enerjisine dönüştürme hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Enerji arz güvenliğimizi daha da güçlendirecek her alanda üretimi artırmanın hesabını yapıyoruz."

VAN'DAN IĞDIR'A, İRAN'A VE NAHÇIVAN'A ELEKTRİK HEDEFİ

Van'da güneşli gün sayısının fazla olması nedeniyle güneş enerjisi santrallerine ilginin her geçen gün arttığını belirten Türkmenoğlu, lisans alan yatırımcıların projelerine gerekli altyapının sağlanması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Kentte enerji ulaştırılamayan herhangi bir nokta bulunmadığını, hatta enerji fazlası oluştuğunu ifade eden Türkmenoğlu, TEİAŞ tarafından kurulan 3 trafo merkezine ek olarak 2 yeni trafo merkezinin daha planlandığını belirtti.

Türkmenoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"GES'lere yoğun bir ilgi var. Lisans alan vatandaşlarımızın yatırımlarına altyapı oluşturarak lisanslarını etkin bir şekilde değerlendirmelerine destek olmaya çalışıyoruz. Üretilen elektrik enerjisinin bir şekilde tüketiciye ulaştırılması gerekiyor. Van'da şu an enerji ulaştıramadığımız hiçbir yer yok. Hatta enerji fazlamız da bulunuyor. TEİAŞ'ın kurduğu 3 trafo merkezinin yanı sıra 2 yeni trafo merkezinin daha kurulmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu merkezleri neden kuruyoruz? Bu yatırımlar tamamlandığında Van'dan Iğdır'a, İran'a ve Nahçıvan'a elektrik vereceğiz. Van'ın enerji merkezi olacağını boşuna demiyoruz."

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır