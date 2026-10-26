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Vantilatör yüzünden dava açtı! Yargıtay kararını verdi

Hatay’da özel hastanede doğum yapan ailenin yaşadığı klima sorunu, hukuk mücadelesine dönüştü. Ağustos sıcağında yaşadıkları olay sonrası baba, hakkını aramak için yargıya başvurdu.

Vantilatör yüzünden dava açtı! Yargıtay kararını verdi

Hatay’da özel hastanede doğum yapan eşinin odasındaki klimanın arızalanması üzerine vantilatörle çözüm sunulmasına tepki gösteren Hikmet Karaoğlan, hukuk mücadelesi başlattı. Geçen yıl ağustos ayında yaşanan olayın ardından çift, doğum için ödedikleri 46 bin 400 lirayı geri aldı.

KLİMA BOZULDU, LOHUSA ODASINA VANTİLATÖR GETİRİLDİ

Hatay’da yaşayan Hikmet Karaoğlan’ın eşi, geçen yıl ağustos ayında özel bir hastanede doğum yaptı. Bebeklerini kucaklarına alan çift, doğumun ardından odadaki klimanın çalışmadığını ve çözüm olarak odaya vantilatör getirildiğini gördü. Ağustos sıcağında zor anlar yaşayan aile, sunulan hizmete tepki gösterdi.

Hastaneye 46 bin lira ödeme yaptıklarını belirten Karaoğlan, odadaki koşullara ilişkin tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

“46.000 karşılığındaki verilen hizmet bu pervane. Aldığınız paranın karşılığını verin. 50 derece sıcaklıkta da hastaya vantilatör koymayın.”

Vantilatör yüzünden dava açtı! Yargıtay kararını verdi 1

HUKUK MÜCADELESİ SONUÇ VERDİ

Yaşadıkları durumun ardından hukuki yollara başvuran aile, hastaneye karşı hak arayışını sürdürdü. Vantilatörle çözüm sunulmasını yargıya taşıyan Karaoğlan’ın girişimi sonuç verdi. Çiftin doğum için ödediği 46 bin 400 liranın tamamı iade edildi.

Ödediği parayı geri alan Hikmet Karaoğlan, benzer durumlarla karşılaşan kişilere de haklarını aramaları yönünde tavsiyede bulundu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
mahkeme hastane vantilatör
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