Varank'tan muhalefete 'İran gazı' eleştirisi: Engellemeselerdi...

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sosyal medyada yer alan iddialara yanıt verildi. Yapılan açıklamada, "3 gün süreyle doğal gaz kesintisi ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır. İran tarafından 10 gün süreyle gaz arzının sağlanamayacağı bilgisinin ardından günlük yüzde 40 kısıntı uygulanacağı, müşterilere 36 saat öncesinden bildirildi” denildi.

Bu haberlerin üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıklamada bulundu. Bu durumun kısa süreliğine de olsa sanayi tesislerinde doğal gaz ve elektrik kısıtlamalarına neden olduğunu ifade eden Bakan Varank, “’Bu kesintilerden herkes nasibini alsın gibi eşitlikçi görünen; ama aslında adil olmayan bir görüşü de elbette dile getirenler de var. Ancak, takdir edersiniz ki kışın ortasında vatandaşlarımızın konutlarında herhangi bir kısıntıya gitmemiz elbette düşünülemez” dedi.

“SORUNU KISA SÜREDE ATLATACAĞIZ”

Süreci, ortaya çıktığı ilk andan itibaren Bakanlıkların yakından takip ettiğini kaydeden Varank, “Pazar akşamı OSB yönetimlerimizle, sektör temsilcilerimizle bir araya gelip, 500 kişilik bir grupla bir değerlendirme yaptık. Bu sıkıntıyı en az hasarla nasıl atlatacağımızı istişare ettik. Aldığımız görüş ve değerlendirmelere göre de Enerji Bakanlığımız gerekli düzenlemeleri ivedilikle yaptı, yapıyor. Buradaki temel yaklaşımımız oluşabilecek makine teçhizat hasarlarını, ham madde kayıplarını minimize ederek kısıtlamaların üreticiler üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirebilmek. İran kaynaklı bu sorunu yine sanayicilerimizle el ele vererek inşallah en kısa sürede atlatacağız" diyerek konuya açıklık getirdi.

"MUHALEFET ENGELLEMESE SORUN YAŞAMAYACAKTIK"

Bakan Varank, enerji verimliliğini artırmak için ellerinden geleni yaptıklarını ve yeni bir yatırımı dile getirdikleri her an karşılarına muhalefetin çıktığını kaydederek, “Hidroelektrik santralleri yapıyoruz, buna ilk karşı çıkan muhalefet oluyor. Nükleer santral diyoruz ‘Hayır yaptırmayız.‘ diyen yine muhalefet oluyor. Rüzgar enerjisi yatırımları yapıyoruz, burada kuşların göç yollarını bahane ederek karşı çıkan ilk muhalefet oluyor. Biz, Saros körfezinde Türkiye’ye FSRU LNG terminali kazandırmak için 2 yıldır mücadele veriyoruz. Biz o terminali devreye alsaydık, belki de bugün İran sorununu hiç yaşamamış olacaktık. İnternete girin, Saros Körfezi LNG Terminali yazın. CHP milletvekilleri o santrali durdurmak için nasıl şantiyeyi basmışlar, hangi davaları açmışlar. Eğer biz o LNG Terminali‘ni bir sene gecikmeden açsaydık, İran’dan yapılan bu ani kısıntıyı hiç yaşamamış olacaktık. Yani siz anlamadığınız işlere karışmayın” şeklinde açıklamada bulundu.



