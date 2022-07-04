Döviz ve altını olanlar dikkat! Varlık Barışı'nda erken bildirime vergi teşviki geliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, yeni ‘Varlık Barışı’ düzenlemesine ilişkin detaylar yer aldı. Buna göre, yeni Varlık Barışı düzenlemesi TBMM'de kabul edilirken yurt içi ve dışı varlıkların bildirim ve beyanla kayda alınması imkanı getirildi. Düzenlemeden yararlanmak için son gün 31 Mart 2023 olarak belirlendi.

Yurt dışında sahip olunan para, döviz, altın, hisse senedi, tahvil ve diğer menkul kıymetler banka ve aracı kurumlara bildirilerek 3 ay içinde Türkiye'ye getirilecek. Bildirilen varlıkların değeri üzerinden yüzde 3 vergi ödenecek.

ERKEN BİLDİRİME VERGİ TEŞVİKİ

Yeni Varlık Barışı uygulamasında erken bildirimler teşvik edilecek. 30 Eylül 2022'ye kadar yapılan bildirimlerde varlıkların değeri üzerinden yüzde 1, Ekim 2022 ila Aralık 2022 arasındaki bildirimlerde yüzde 2 Ocak ila 31 Mart 2023 arasındaki bildirimlerde yüzde 3 vergi ödenecek.

Yurt dışından getirilen varlıkların banka ve aracı kurumlarda açılacak hesaplarda en az bir yıl tutulması halinde, bildirim esnasında alınan vergi iade edilecek. Yurt dışındaki söz konusu varlıkların Türkiye'ye getirilebilmesi için vergi mükellefi veya Türk vatandaşı olma zorunluluğu bulunmuyor. Uygulamadan herkes yararlanabilecek.

VERGİ İNCELEMESİ YAPILMAYACAK

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, kayıtlarında yer almayan söz konusu varlıkları ve taşınmazlarını vergi dairesine beyan ederek, değerleri üzerinden yüzde 3 vergi ödeyecek ve kayıtlarına alacak.

Mükellef olmayanlar ise varlıklarını banka veya aracı kurumlara yatırmak suretiyle tevsik edecek ve varlıkların değeri üzerinden yüzde 3 vergi ödeyecek. Varlık Barışı bildirim ve beyanlarından hareketle vergi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacak.

